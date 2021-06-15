Умерла пострадавшая при пожаре в красной зоне рязанской больницы
Отмечается, что женщина после ЧП была переведена в реанимационное отделение с подтверждённым коронавирусом. Точные причины смерти будут известны после исследования.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Умерла пациентка, которая пострадала в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани. Об этом сообщает оперативная группа правительства региона.
"Скончалась 61-летняя женщина, которая после пожара была переведена в реанимационное отделение ОКБ с диагнозом CoViD-19. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования", — говорится в сообщении на сайте областного Минздрава.
В кадре — охваченная огнём медсестра: Момент начала пожара в красной зоне рязанской больницы попал на видео
Одной из медсестёр, которая получила ожоги первой и второй степени, провели первую операцию в московском ожоговом центре имени Вишневского, состояние оценивается как удовлетворительное. Две её коллеги выписаны и проходят лечение на дому, а ещё двое пострадавших переведены в профильное отделение горбольницы № 11.
Напомним, в ночь на 9 июня в реанимационном отделении рязанской больницы произошёл пожар. Как сообщал Лайф, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. В результате погибло три человека, восемь пострадали. Организацию оказания медпомощи взял под личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 36 пациентов больницы были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе.
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