Умерла пострадавшая при пожаре в красной зоне рязанской больницы

Умерла пациентка, которая пострадала в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани. Об этом сообщает оперативная группа правительства региона.

"Скончалась 61-летняя женщина, которая после пожара была ​переведена в реанимационное отделение ОКБ​ с диагнозом CoViD-19. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования", — говорится в сообщении на сайте областного Минздрава.

Одной из медсестёр, которая получила ожоги первой и второй степени, провели первую операцию в московском ожоговом центре имени Вишневского, состояние оценивается как удовлетворительное. Две её коллеги выписаны и проходят лечение на дому, а ещё двое пострадавших переведены в профильное отделение горбольницы № 11.