В Москве опечатали Gucci shop & bar за нарушения мер профилактики ковида. Видео © LIFE

В Москве сотрудники Роспотребнадзора опечатали кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.

"Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения CoViD-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе", — заявила Суюсанова.

Отмечается, что возбуждено административное дело, кафе опечатали до решения суда. В случае подтверждения нарушений заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.