Трагедия для модников: В Москве Gucci shop & bar опечатали за нарушения мер профилактики ковида
Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Фото © LIFE
В Москве опечатали Gucci shop & bar за нарушения мер профилактики ковида. Видео © LIFE
В Москве сотрудники Роспотребнадзора опечатали кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.
"Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения CoViD-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе", — заявила Суюсанова.
Отмечается, что возбуждено административное дело, кафе опечатали до решения суда. В случае подтверждения нарушений заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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