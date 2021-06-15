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В Москве приостановили работу летних кинотеатров до 20 июня

В "Москино" пообещали жителям столицы вернуть деньги за приобретённые билеты на показы в течение 15 дней.

15 июня, 10:14
<p>Фото © <a href="https://mos-kino.ru/cinema_26.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Москино</a></p>

Фото © Москино

В Москве временно приостановлена работа летних кинотеатров. Об этом сообщается на сайте организации в структуре Департамента культуры "Москино".

"Согласно указу мэра Москвы, "Москино" отменяет проведение показов в летних кинотеатрах до 20 июня. Деньги за приобретённые билеты автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней", — сказано в сообщении.

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В Петербурге с 17 июня вводятся новые ограничения по коронавирусу

Как известно, летний кинотеатр "Москино" открылся 22 мая этого года в парке искусств "Музеон". 5 июня кинотеатры киносети под открытым небом также появились в парках "Сокольники" и "Фили".

Закрыты площадки в парках и фуд-корты: В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом

Закрыты площадки в парках и фуд-корты: В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число заболевших ковидом

Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за роста заболеваемости ковидом закрываются фуд-корты и кинотеатры. На данный момент у более чем 80% заболевших в регионе диагностирована тяжёлая форма коронавирусной инфекции.

Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом

Собянин: В Москве наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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