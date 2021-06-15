В Москве приостановили работу летних кинотеатров до 20 июня

В Москве временно приостановлена работа летних кинотеатров. Об этом сообщается на сайте организации в структуре Департамента культуры "Москино".

"Согласно указу мэра Москвы, "Москино" отменяет проведение показов в летних кинотеатрах до 20 июня. Деньги за приобретённые билеты автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней", — сказано в сообщении.

Как известно, летний кинотеатр "Москино" открылся 22 мая этого года в парке искусств "Музеон". 5 июня кинотеатры киносети под открытым небом также появились в парках "Сокольники" и "Фили".

Напомним, в последние дни в Москве фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.