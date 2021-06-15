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"Спартак" начнёт в Казани, "Зенит" — в Химках: РПЛ опубликовала календарь нового сезона

Старт чемпионата намечен на 23 июля, а до этого зрители увидят матч за Суперкубок страны.

15 июня, 12:31
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российская премьер-лига на своём сайте опубликовала календарь нового сезона. Уже в первом туре зрители увидят целый ряд интересных матчей.

Старт сезона запланирован на 23 июля. При этом за день до этого состоятся матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Там от России выступит футбольный клуб "Сочи".

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Матчи 1-го тура РПЛ 2021/2022:

  • "Ростов" – "Динамо"
  • "Крылья Советов" – "Ахмат"
  • ЦСКА – "Уфа"
  • "Локомотив" – "Арсенал"
  • "Рубин" – "Спартак"
  • "Нижний Новгород" – "Сочи"
  • "Урал" – "Краснодар"
  • "Химки" – "Зенит"

При этом уже в следующем туре зрители увидят дерби "Локомотива" и ЦСКА, а после этого армейцев ждёт встреча с "Динамо". Кроме того, матч двух лидеров прошлого сезона — "Зенита" и "Спартака" — состоится в 12-м туре. Добавим, что российский футбольный сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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