Старт сезона запланирован на 23 июля. При этом за день до этого состоятся матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Там от России выступит футбольный клуб "Сочи".

При этом уже в следующем туре зрители увидят дерби "Локомотива" и ЦСКА, а после этого армейцев ждёт встреча с "Динамо". Кроме того, матч двух лидеров прошлого сезона — "Зенита" и "Спартака" — состоится в 12-м туре. Добавим, что российский футбольный сезон начнётся 17 июля матчем за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Локомотивом".