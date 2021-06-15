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Путин не будет оценивать работу тренера сборной РФ по футболу Черчесова

Пока в графике главы государства нет посещения матчей Евро-2020 в Северной столице, отметили в Кремле.

15 июня, 10:11
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Российский лидер Владимир Путин не будет оценивать работу Станислава Черчесова, главного тренера сборной РФ по футболу. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомним, первый матч на Евро-2020 закончился для российской сборной со счётом 0:3 в пользу Бельгии.

"Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента", — указал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос о том, планирует ли Путин посетить какие-то из матчей чемпионата Европы по футболу, которые проходят в Петербурге, Песков ответил отрицательно.

"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020

"Это обидно": Черчесов прокомментировал поражение сборной в первом матче на Евро-2020

Лайф рассказывал, что впереди — игра с Финляндией, которая при нынешнем турнирном положении может быть решающей.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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