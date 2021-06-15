Путин не будет оценивать работу тренера сборной РФ по футболу Черчесова

Российский лидер Владимир Путин не будет оценивать работу Станислава Черчесова, главного тренера сборной РФ по футболу. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомним, первый матч на Евро-2020 закончился для российской сборной со счётом 0:3 в пользу Бельгии.

"Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента", — указал пресс-секретарь главы государства.