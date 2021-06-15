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"У них есть не только Дзюба": Тренер сборной Финляндии рассказал о подготовке к игре с Россией

Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры, которая пройдёт в рамках второго тура Евро-2020, — в 16:00 по московскому времени

15 июня, 12:17
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва считает, что у российской команды не всё зависит от Артёма Дзюбы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

"Дзюба — главное оружие России. Мы видели его игру. У нас были похожие проблемы в матче с датчанами, потому что у них тоже хорошие нападающие. Но мы готовы противостоять атаке россиян. У нас есть опыт в матчах с такими командами: взять ту же Боснию, с которой мы играли в отборочной группе. Но у них в нападении не только Дзюба, не всё зависит от него. У них есть и другие игроки в атаке. Наша защита должна быть на высшем уровне", — сказал Канерва.

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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