"У них есть не только Дзюба": Тренер сборной Финляндии рассказал о подготовке к игре с Россией

Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры, которая пройдёт в рамках второго тура Евро-2020, — в 16:00 по московскому времени