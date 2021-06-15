"У них есть не только Дзюба": Тренер сборной Финляндии рассказал о подготовке к игре с Россией
Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры, которая пройдёт в рамках второго тура Евро-2020, — в 16:00 по московскому времени
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Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва считает, что у российской команды не всё зависит от Артёма Дзюбы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
"Дзюба — главное оружие России. Мы видели его игру. У нас были похожие проблемы в матче с датчанами, потому что у них тоже хорошие нападающие. Но мы готовы противостоять атаке россиян. У нас есть опыт в матчах с такими командами: взять ту же Боснию, с которой мы играли в отборочной группе. Но у них в нападении не только Дзюба, не всё зависит от него. У них есть и другие игроки в атаке. Наша защита должна быть на высшем уровне", — сказал Канерва.
Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры, которая пройдёт в рамках второго тура чемпионата Европы, — в 16:00 по московскому времени.
В первом туре сборная России уступила Бельгии со счётом 0:3. Финляндия сенсационно одолела Данию (1:0), одержав первую победу в истории на Евро.
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