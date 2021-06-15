Госдума во втором чтении приняла поправку о повышении возрастного порога для приобретения оружия

Отмечается, что это правило не будет распространяться на прошедших и проходящих военную службу, а также на служащих в государственных военизированных организациях.

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Так, одна их поправок повышает разрешённый возраст с 18 лет до 21 года.

"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года", — отмечается в принятой Госдуме норме.

Указывается, что это правило не будет распространяться на граждан, прошедших или проходящих военную службу, а также тех, кто служит в военизированных госорганизациях и имеет воинские или специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год действует лишь для приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Кроме того, депутаты приняли поправку, согласно которой запрещается выдавать лицензии на оружие отбывшим наказание за терроризм или его оправдание, а также экстремизм и насилие над детьми.