"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас учёные изучают, как препарат действует против "московского" штамма CoViD-19.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
На сегодняшний день российская антиковидная вакцина "Спутник V" является самым эффективным в мире препаратом против "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Спутник V" более эффективен против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, опубликовавшая результаты по этому штамму на сегодняшний день", — отмечается в заявлении.
Добавим, что исследование проходило в центре имени Гамалеи.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" в борьбе с "московским" штаммом ковида. Модификацию выявили с помощью системы специального мониторинга. Учёные изучают, насколько меняются её свойства.
Напомним, в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отметили, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.
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