"Спутник V" эффективнее остальных вакцин в борьбе с "индийским" штаммом ковида

На сегодняшний день российская антиковидная вакцина "Спутник V" является самым эффективным в мире препаратом против "индийского" штамма коронавируса. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник V" более эффективен против дельта-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, опубликовавшая результаты по этому штамму на сегодняшний день", — отмечается в заявлении.

Добавим, что исследование проходило в центре имени Гамалеи.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" в борьбе с "московским" штаммом ковида. Модификацию выявили с помощью системы специального мониторинга. Учёные изучают, насколько меняются её свойства.