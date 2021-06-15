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Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" в борьбе с "московским" штаммом ковида

Модификацию выявили с помощью системы специального мониторинга. Учёные изучают, насколько меняются её свойства.

15 июня, 11:25
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучают "московский" штамм ковида и эффективность против него российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V". Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор учреждения Александр Гинцбург, указав, что, предположительно, препарат будет защищать и от этой вариации CoViD-19.

"Мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования", — пояснил специалист.

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Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Напомним, в центре имени Гамалеи сообщили, что за всё время пандемии в Москве могли появиться уникальные штаммы вируса SARS-CoV-2. Но там отметили, что далеко не все мутации могут представлять особую опасность. Российские учёные отслеживают ситуацию, чтобы можно было работать на опережение и адаптировать вакцины или же производить новые.

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков раскрыл продолжительность третьей волны коронавируса. По словам врача, она началась ещё в апреле, а пиковые показатели будут сопоставимы с осенним периодом 2020 года.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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