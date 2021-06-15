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Суточная заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла более чем на 50%

Вместе с тем количество госпитализаций за две недели увеличилось на 70%, а вызовов скорой помощи — на 46%, отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

15 июня, 10:47
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

За последние две недели среднесуточное количество заболевших ковидом в Подмосковье возросло на 53%. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%, количество вызовов скорой помощи выросло на 46% и доходит до 12,5 тысячи вызовов в сутки", — уточнила она.

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В декабре прошлого года, на пике второй волны, в Подмосковье выявляли 1615 новых случаев заражения в сутки, а сейчас — 1135, подчеркнула Стригункова. По её словам, примерно такая же ситуация сейчас наблюдается и по количеству госпитализаций.

Напомним, с 13 июня в Московской области ужесточены антиковидные меры. Предприятиям было рекомендовано поощрять тех жителей региона, которые привились от коронавируса.

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Ранее Лайф сообщал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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