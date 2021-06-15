Суточная заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла более чем на 50%
Вместе с тем количество госпитализаций за две недели увеличилось на 70%, а вызовов скорой помощи — на 46%, отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
За последние две недели среднесуточное количество заболевших ковидом в Подмосковье возросло на 53%. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%, количество вызовов скорой помощи выросло на 46% и доходит до 12,5 тысячи вызовов в сутки", — уточнила она.
В декабре прошлого года, на пике второй волны, в Подмосковье выявляли 1615 новых случаев заражения в сутки, а сейчас — 1135, подчеркнула Стригункова. По её словам, примерно такая же ситуация сейчас наблюдается и по количеству госпитализаций.
Напомним, с 13 июня в Московской области ужесточены антиковидные меры. Предприятиям было рекомендовано поощрять тех жителей региона, которые привились от коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.
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