Суточная заболеваемость ковидом в Подмосковье выросла более чем на 50%

За последние две недели среднесуточное количество заболевших ковидом в Подмосковье возросло на 53%. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%, количество вызовов скорой помощи выросло на 46% и доходит до 12,5 тысячи вызовов в сутки", — уточнила она.

В декабре прошлого года, на пике второй волны, в Подмосковье выявляли 1615 новых случаев заражения в сутки, а сейчас — 1135, подчеркнула Стригункова. По её словам, примерно такая же ситуация сейчас наблюдается и по количеству госпитализаций.

Напомним, с 13 июня в Московской области ужесточены антиковидные меры. Предприятиям было рекомендовано поощрять тех жителей региона, которые привились от коронавируса.