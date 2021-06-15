Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

"Я лично пока ещё не сделал [прививку от ковида]. У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", — отметил представитель Кремля.