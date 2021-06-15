Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
По словам представителя Кремля, у него сохраняется большое количество антител после перенесённого в прошлом году заболевания.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса.
"Я лично пока ещё не сделал [прививку от ковида]. У меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Песков заразился коронавирусом в мае прошлого года — об инфицировании стало известно 12 мая 2020-го. Тогда пресс-секретарь президента заявил, что очно контактировал с Владимиром Путиным перед этим больше месяца назад. Также коронавирус нашли и у супруги Пескова — Татьяны Навки. Лечение представителя Кремля проходило в больнице, откуда его выписали 25 мая. Песков полностью вылечился от CoViD-19 и вернулся на работу в офис 10 июня прошедшего года.
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