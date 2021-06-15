В Кремле оценили меры стимулирования граждан к вакцинации от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс вакцинации от коронавируса в России можно активизировать и в этом вопросе хороши любые меры.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о действии указа президента, который наделяет глав регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. По его словам, руководствуясь этим документом, губернаторы принимают необходимые меры, исходя из ситуации "на земле".

Напомним, что в Москве среди привитых граждан разыграют автомобили. Акция проводится в период с 14 июня по 11 июля в рамках новой столичной программы стимулирования вакцинации. А власти Подмосковья объявили о розыгрыше трёхкомнатной квартиры. Её обладателями смогут стать прошедшие вакцинацию в период с 15 по 25 июня россияне. Подобную акцию запустили и в одном из районов Воронежской области. Главным призом там стал автомобиль.