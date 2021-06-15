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В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса в России

По словам пресс-секретаря президента РФ, прививка является единственным способом остановить вспышки ковида и дальнейшее распространение инфекции.

15 июня, 10:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Кремле недовольны темпами вакцинации от CoViD-19 в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы все должны быть недовольны темпами вакцинации, поскольку они оставляют желать лучшего", — сказал Песков.

Среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили

Среди привитых от ковида москвичей разыграют автомобили

Представитель Кремля отметил, что "вакцинация — это единственный способ остановить вспышки инфекции и её дальнейшее распространение в РФ". По его словам, другого способа победы над вирусом не существует. При этом Песков подчеркнул, что вакцинация граждан остаётся добровольной.

Вместе с тем пресс-секретарь президента выразил мнение, что процесс вакцинации населения можно активизировать. Также он ответил на вопрос журналистов, уместно ли говорить о принятии каких-либо мер для стимулирования сознательности россиян в этом вопросе.

Единственный способ победить эпидемию CoViD-19 назвали в Роспотребнадзоре

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"Безусловно, любые меры, которые помогут активизировать процесс вакцинации, будут хороши. В конце концов, никто не отменял указ президента о наделении глав субъектов РФ особыми полномочиями на фоне пандемии. Таким образом, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми", — добавил Песков.

Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса

Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса

Напомним, что в Москве среди привитых граждан разыграют автомобили. Акция проводится в период с 14 июня по 11 июля в рамках новой столичной программы стимулирования вакцинации. А власти Подмосковья объявили о розыгрыше трёхкомнатной квартиры. Её обладателями смогут стать прошедшие вакцинацию в период с 15 по 25 июня россияне. Подобную акцию запустили и в одном из районов Воронежской области. Главным призом там стал автомобиль.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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