В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса в России

В Кремле недовольны темпами вакцинации от CoViD-19 в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы все должны быть недовольны темпами вакцинации, поскольку они оставляют желать лучшего", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что "вакцинация — это единственный способ остановить вспышки инфекции и её дальнейшее распространение в РФ". По его словам, другого способа победы над вирусом не существует. При этом Песков подчеркнул, что вакцинация граждан остаётся добровольной.

Вместе с тем пресс-секретарь президента выразил мнение, что процесс вакцинации населения можно активизировать. Также он ответил на вопрос журналистов, уместно ли говорить о принятии каких-либо мер для стимулирования сознательности россиян в этом вопросе.

"Безусловно, любые меры, которые помогут активизировать процесс вакцинации, будут хороши. В конце концов, никто не отменял указ президента о наделении глав субъектов РФ особыми полномочиями на фоне пандемии. Таким образом, все регионы принимают те меры, которые считают необходимыми", — добавил Песков.