Сами виноваты: если вакцинироваться такими темпами, то дождёмся вируса-супермутанта

Мало что приводит в такое недоумение, как нежелание граждан бесплатно получить гарантию того, что они не получат тяжёлую форму коронавируса. И ладно бы было доказано, что вакцина никак не помогает, а болезнь совсем не опасная. Весь прошлый год, да уже и половину этого года у нас с вами на глазах умирают люди, внешне, казалось бы, совершенно здоровые.

Вот популярный блогер Татьяна Никонова, отметившая всего 42 года, за неделю сгорает в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Или блогер, страдающий избыточным весом, записывает видеообращение к тем, кто пока не в больнице, а на следующий день приходят новости о том, что он скоропостижно скончался.

Это только громкие примеры из новостей, но, если вы обернётесь вокруг и поговорите с вашими знакомыми, обязательно найдётся ещё не один неожиданно погибший от "какой-то там простуды" и "власти всё скрывают".

Власти ничего не скрывают, государство давно не было так напугано крошечным микроорганизмом (на самом деле вирус даже не организм) и не реагировало на эту угрозу столь стремительно. Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса, и то, что её не признают где-то на Западе, не более чем политическая трусость и боязнь за свой имидж на фоне десятков смертей от "надёжной" и "совершенно безопасной" и сертифицированной в Европе AstraZeneca (которую даже переименовали, лишь бы скрыть последствия её неудачного применения).

Индийский вирус-мутант появился в России в мае, если не раньше. Об этом СМИ сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А хотите ещё одну новость, патриотическую? В России, по прогнозам медиков и учёных, в скором времени должен появиться свой образец коронавируса-мутанта. Причём благодаря нашей общей безответственности он может быть не просто мутантом, а супермутантом.

К примеру, в ближайшее время своих "мутантов" выпустит в мир Москва. Уникальный, по сути, город, где привиться от короны можно чуть ли не в круглосуточной закусочной. Однако вместо бесплатной вакцинации москвичи даже переносили ковид в привычном нам формате — на ногах.

О том, что ожидается появление российской версии коронавируса-мутанта, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

А разносчиками вируса-мутанта станут именно те, кто особенно его не боится, хотя гибнет от него так же, если не чаще, учитывая поправку на наплевательское отношение к своему здоровью. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная уверена, что молодые люди воспринимают CoViD-19 как незначительное ОРВИ или сезонную аллергию и в итоге становятся разносчиками опасной болезни.

Напоследок некоторые статистические данные. Сегодня в Москве заболело коронавирусом почти семь тысяч человек. По всей России уже почти 15 тысяч заражений в сутки. И ситуация вряд ли изменится, если усилия к её изменению будут прилагать только власти.

В Петербурге не пускают без масок в метро, в Московской области за нарушение масочного режима предлагают штрафовать уже на 30 тысяч рублей, сегодня от коронавируса в России погибло почти 400 человек. Какие ещё аргументы вам нужны для того, чтобы пройти бесплатную вакцинацию? Ваша собственная смерть или смерть ваших близких, в том числе по вашей вине?