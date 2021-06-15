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Иордания готова принимать вакцинированных "Спутником V" российских туристов

Привитые граждане РФ могут посетить страну с одним ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до вылета. Второй — по прилёте — не требуется.

15 июня, 11:21
<p>Фото © Jon G Fuller / Eye Ubiquitous / Universal Images Group via Getty Images</p>

Фото © Jon G Fuller / Eye Ubiquitous / Universal Images Group via Getty Images

Иордания готова принимать россиян, привитых вакциной против коронавируса "Спутник V". Для этого требуется сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до вылета в королевство, а второй тест — на территории государства — таким туристам сдавать уже не нужно. Об этом ТАСС рассказали в консульском отделе Посольства Иордании в Москве.

"Если у человека есть сертификат о вакцинации, второй тест по прилёте в аэропорт сдавать не надо", — сообщил собеседник агентства.

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В диппредставительстве подтвердили, что при въезде принимаются сертификаты о вакцинации "Спутником V". Там также напомнили, что соблюдать карантин от путешественников не требуется, но в стране действует комендантский час с 23:00 до 06:00 (время совпадает с московским).

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Ранее сообщалось, что россиян без прививок от коронавируса предложили не пускать в самолёты. Вирусолог считает, что все поездки за рубеж и внутренние перелёты следует осуществлять с разрешительной системой через вакцинацию для не болевших ковидом.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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