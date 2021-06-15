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Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах

Российский лидер отметил, что этот процесс следует организовать с соблюдением всех санитарных условий. По его мнению, этим могут заняться родительские комитеты.

15 июня, 11:16
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах.

"Надо допустить, в конце концов, родителей к контролю за качеством питания. <...> Следует организовать соответствующим образом [такую возможность], чтобы санитарные условия были соблюдены", — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что заняться организацией процесса могут родительские комитеты.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских регионов.

Российские школы смогут получать субсидии на горячее питание дважды в год

Российские школы смогут получать субсидии на горячее питание дважды в год

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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