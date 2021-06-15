Путин призвал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах
Российский лидер отметил, что этот процесс следует организовать с соблюдением всех санитарных условий. По его мнению, этим могут заняться родительские комитеты.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах.
"Надо допустить, в конце концов, родителей к контролю за качеством питания. <...> Следует организовать соответствующим образом [такую возможность], чтобы санитарные условия были соблюдены", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что заняться организацией процесса могут родительские комитеты.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских регионов.
Комментариев: 0