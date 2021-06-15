Москвичка, выбросившая из окна трёхмесячную дочь подруги, получила 17 лет тюрьмы. Видео © Мосгорсуд

В Москве приговорили к 17 годам лишения свободы 31-летнюю женщину, которая в прошлом году выбросила из окна 13-го этажа трёхмесячную дочь своей подруги. Суд также постановил взыскать с женщины штраф в размере пяти миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

"Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также суд постановил взыскать пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда", — сообщили в Мосгорсуде.