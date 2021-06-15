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Москвичка, выбросившая из окна трёхмесячную дочь подруги, получила 17 лет тюрьмы

Помимо отбытия наказания женщина должна будет выплатить моральную компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

15 июня, 11:06

Кадр из видео © Мосгорсуд

Москвичка, выбросившая из окна трёхмесячную дочь подруги, получила 17 лет тюрьмы. Видео © Мосгорсуд

В Москве приговорили к 17 годам лишения свободы 31-летнюю женщину, которая в прошлом году выбросила из окна 13-го этажа трёхмесячную дочь своей подруги. Суд также постановил взыскать с женщины штраф в размере пяти миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Москвичка, выбросившая из окна дочь подруги, симулировала невменяемость

Москвичка, выбросившая из окна дочь подруги, симулировала невменяемость

"Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также суд постановил взыскать пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда", — сообщили в Мосгорсуде.

"Я же говорила, что она упадёт": Соседи рассказали, что творилось в квартире, где мать уронила из окна трёхлетнего ребёнка

"Я же говорила, что она упадёт": Соседи рассказали, что творилось в квартире, где мать уронила из окна трёхлетнего ребёнка

Напомним, ужасный инцидент произошёл в декабре 2020 года. Москвичка, которая пришла в гости к подруге, схватила её маленькую дочь и выбросила из окна 13-го этажа. Младенец умер на месте. При этом ранее сообщалось, что виновница гибели ребёнка могла страдать психическим заболеванием, поскольку она не смогла сразу объяснить, зачем это сделала. Однако позже эта информация не подтвердилась. Кроме того, на момент трагедии москвичка сама ждала ребёнка, и, как стало известно Лайфу, она родила, уже находясь в заключении.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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