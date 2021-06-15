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Состояние тяжёлое: Сбитого самокатчиками уфимского пенсионера готовят к операции

По словам родственника пожилого мужчины, 84-летнему пациенту предстоит установка металлоконструкций.

15 июня, 10:44
<p>Фото © <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/syn-rasskazal-o-tjazhelom-sostojanii-pensionera-posle-avarii-s-samokatchikami-v-ufe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">360tv</a></p>

Фото © 360tv

84-летний пенсионер, которого сбили электросамокатчики в Уфе, находится в тяжёлом состоянии. Он получил сложный перелом, его готовят к операции. Об этом телеканалу "360" сообщил сын пострадавшего.

"Сейчас состояние тяжёлое. Его взяли в операционную для установки металлоконструкций", — рассказал журналистам сын пенсионера.

В Уфе камера сняла, как электросамокатчик сбил 84-летнего дедушку

В Уфе камера сняла, как электросамокатчик сбил 84-летнего дедушку

Напомним, вечером 12 июня самокатчики наехали на пенсионера в районе торгового центра "Мир", пожилой мужчина упал на землю, после чего молодые люди подняли его, усадили на ближайшую скамейку и сбежали. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сложную травму бедра. Теперь дедушка будет прикован к кровати минимум три месяца. Полицейские уже установили личности электросамокатчиков, ими оказались уроженцы Дюртюлинского района 21 года и 23 лет.

В Питере реанимобиль на переходе сбил девушку на самокате

В Питере реанимобиль на переходе сбил девушку на самокате

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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