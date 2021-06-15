84-летний пенсионер, которого сбили электросамокатчики в Уфе, находится в тяжёлом состоянии. Он получил сложный перелом, его готовят к операции. Об этом телеканалу "360" сообщил сын пострадавшего.

Напомним, вечером 12 июня самокатчики наехали на пенсионера в районе торгового центра "Мир", пожилой мужчина упал на землю, после чего молодые люди подняли его, усадили на ближайшую скамейку и сбежали. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сложную травму бедра. Теперь дедушка будет прикован к кровати минимум три месяца. Полицейские уже установили личности электросамокатчиков, ими оказались уроженцы Дюртюлинского района 21 года и 23 лет.