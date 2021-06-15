Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исключение журналистов телеканала "Дождь" из кремлёвского пула не является цензурой или вмешательством в редакционную политику. Такое решение было обусловлено невозможностью дальнейшего взаимодействия, отметил он.

"Это не политическая цензура и это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала, мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным акциям де-факто. Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что по закону о СМИ журналисты телеканала, как и их коллеги из других изданий, могут присылать запросы на освещение мероприятий с участием главы государства и в течение 30 дней получить ответ. Представитель Кремля также сообщил, что решение об исключении "Дождя" из пула принималось пресс-службой президента.

Ранее Песков рассказывал, что корреспонденты телеканала больше не входят в кремлёвский пул после прямой поддержки каналом незаконных акций. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после этого заявил, что очевидна политическая подоплёка этого решения.