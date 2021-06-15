"Это не цензура": Песков объяснил исключение журналистов "Дождя" из пула Кремля
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что журналисты телеканала по закону о СМИ могут присылать запросы на освещение мероприятий с участием главы государства и в течение 30 дней получить ответ.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исключение журналистов телеканала "Дождь" из кремлёвского пула не является цензурой или вмешательством в редакционную политику. Такое решение было обусловлено невозможностью дальнейшего взаимодействия, отметил он.
"Это не политическая цензура и это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала, мы просто посчитали далее невозможным взаимодействовать с каналом после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным акциям де-факто. Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что по закону о СМИ журналисты телеканала, как и их коллеги из других изданий, могут присылать запросы на освещение мероприятий с участием главы государства и в течение 30 дней получить ответ. Представитель Кремля также сообщил, что решение об исключении "Дождя" из пула принималось пресс-службой президента.
Ранее Песков рассказывал, что корреспонденты телеканала больше не входят в кремлёвский пул после прямой поддержки каналом незаконных акций. Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после этого заявил, что очевидна политическая подоплёка этого решения.
Лайф рассказывал, что стенограмму интервью Путина NBC опубликовали без купюр. Ранее в прессе появилась информация, что из речи российского лидера якобы были вырезаны фрагменты, в которых затрагивались темы блогера Алексея Навального и СМИ-иноагентов. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, текст был опубликован без каких-либо сокращений.
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