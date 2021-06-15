Путин продлил до конца сентября срок временного пребывания мигрантов

Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября текущего года срок временного пребывания мигрантов в России без санкций. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Президент России подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)", — указано в сообщении.

Такие послабления для иностранцев были введены в апреле прошлого года указом президента РФ. Они позволяют иностранным гражданам, у кого истекает срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. А нарушителям дана возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.