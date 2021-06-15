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Путин продлил до конца сентября срок временного пребывания мигрантов

Послабления позволяют иностранным гражданам, у кого истекает срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в России на законных основаниях. А нарушителям дана возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.

15 июня, 10:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября текущего года срок временного пребывания мигрантов в России без санкций. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Президент России подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)", указано в сообщении.

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Такие послабления для иностранцев были введены в апреле прошлого года указом президента РФ. Они позволяют иностранным гражданам, у кого истекает срок действия того или иного миграционного документа, временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. А нарушителям дана возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.

Отмечается, что указ российского президента вступает в силу 16 июня.

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Ранее Путин заявлял о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики. Глава государства отметил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. К примеру, МВД РФ решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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