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В Кирове 10-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила ожоги 40% тела

Случайный прохожий помог ребёнку выбраться из ловушки, которая образовалась из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты.

15 июня, 10:27

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

В Кирове десятилетняя девочка во время прогулки упала в яму с горячей водой и получила ожоги 40% поверхности тела, сообщили на сайте регионального управления СКР.

Днём 14 июня школьница гуляла одна во дворе дома и провалилась в яму с кипятком, которая образовалась из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты.

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Случайный прохожий помог ребёнку выбраться из ловушки. Школьницу госпитализировали. СК начал доследственную проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, прокуратура Октябрьского района начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц. Власти также готовят обращение в Ростехнадзор для проверки предприятия "Кировские тепловые сети". Создана специальная комиссия, организация пообещала оказать помощь в лечении девочки.

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Ранее сообщалось, что трое детей погибли в страшном пожаре в частном доме на Алтае. Спасатели прибыли к месту происшествия спустя 20 минут после поступления информации о возгорании.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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