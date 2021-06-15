В Кирове 10-летняя девочка упала в яму с кипятком и получила ожоги 40% тела

В Кирове десятилетняя девочка во время прогулки упала в яму с горячей водой и получила ожоги 40% поверхности тела, сообщили на сайте регионального управления СКР.

Днём 14 июня школьница гуляла одна во дворе дома и провалилась в яму с кипятком, которая образовалась из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты.

Случайный прохожий помог ребёнку выбраться из ловушки. Школьницу госпитализировали. СК начал доследственную проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение.



В свою очередь, прокуратура Октябрьского района начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц. Власти также готовят обращение в Ростехнадзор для проверки предприятия "Кировские тепловые сети". Создана специальная комиссия, организация пообещала оказать помощь в лечении девочки.