Стенограмму интервью Путина NBC опубликовали без купюр, заявили в Кремле

Кремль не вносил каких-либо изменений в стенограмму интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC, расшифровка опубликована без купюр. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, сайт — это первоисточник", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Продолжил разговор, глядя мне в глаза": Журналист NBC рассказал, о чём говорил с Путиным без камер

Ранее в прессе появилась информация, что из стенограммы интервью российского лидера якобы были вырезаны фрагменты, в которых были затронуты темы блогера Алексея Навального и СМИ-иноагентов. Как подчеркнул Дмитрий Песков, расшифровка беседы была опубликована без сокращений.