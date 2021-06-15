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Стенограмму интервью Путина NBC опубликовали без купюр, заявили в Кремле

Ранее в прессе появилась информация, что из интервью российского лидера якобы были вырезаны фрагменты, в которых затрагивались темы блогера Алексея Навального и СМИ-иноагентов. Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, текст был опубликован без каких-либо сокращений.

15 июня, 10:22
<p>Владимир Путин и Кир Симмонс. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Президента России</a></p>

Владимир Путин и Кир Симмонс. Фото © Пресс-служба Президента России

Кремль не вносил каких-либо изменений в стенограмму интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC, расшифровка опубликована без купюр. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, сайт — это первоисточник", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее в прессе появилась информация, что из стенограммы интервью российского лидера якобы были вырезаны фрагменты, в которых были затронуты темы блогера Алексея Навального и СМИ-иноагентов. Как подчеркнул Дмитрий Песков, расшифровка беседы была опубликована без сокращений.

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали этих признаков. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере. Президент РФ подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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