В Ростуризме назвали причины загруженности Черноморского побережья
Выровнять цены и сформировать конкурентную среду на курортах позволит увеличение числа качественных отелей.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Побережье Чёрного моря оказалось максимально загружено из-за дефицита качественных и современных отелей в регионе. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Проблема в том, что сегодня на всём юге дефицит качественных современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", — объяснила Догузова.
По словам главы Ростуризма, в ближайшие годы планируется кратно увеличить количество качественных отелей, это позволит выровнять цены и сформировать конкурентную среду в регионе. На эти задачи бизнесу выделят льготные кредиты — средства пойдут на строительство и реконструкцию отелей.
"До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 000 новых современных номеров в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 000 номеров под федеральными и международными брендами. И находятся они в основном в крупных городах", — отметила Догузова.
В Ростуризме прорабатывают возможности разнообразия внутренних направлений и форматов отдыха. Но туризм на Черноморском побережье является ключевым фокусом ведомства из-за большого спроса россиян.
"В России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако отдых на тёплом море, безусловно, наш ключевой фокус, ведь каждый человек хочет раз в год именно на море", — подытожила Догузова.
Ранее стало известно, что в начале лета этого года спрос жителей РФ на внутренний туризм вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего перелётов с 1 июня по 31 августа запланировано из Москвы в Симферополь (12,8% от общего числа). Среди популярных направлений также маршруты из столицы в Сочи, Анапу, Калининград, Геленджик и Краснодар.
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