В Ростуризме назвали причины загруженности Черноморского побережья

Побережье Чёрного моря оказалось максимально загружено из-за дефицита качественных и современных отелей в регионе. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Проблема в том, что сегодня на всём юге дефицит качественных современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", — объяснила Догузова.

По словам главы Ростуризма, в ближайшие годы планируется кратно увеличить количество качественных отелей, это позволит выровнять цены и сформировать конкурентную среду в регионе. На эти задачи бизнесу выделят льготные кредиты — средства пойдут на строительство и реконструкцию отелей.

"До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 000 новых современных номеров в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 000 номеров под федеральными и международными брендами. И находятся они в основном в крупных городах", — отметила Догузова.

В Ростуризме прорабатывают возможности разнообразия внутренних направлений и форматов отдыха. Но туризм на Черноморском побережье является ключевым фокусом ведомства из-за большого спроса россиян.

"В России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако отдых на тёплом море, безусловно, наш ключевой фокус, ведь каждый человек хочет раз в год именно на море", — подытожила Догузова.