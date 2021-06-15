Инфекционист раскрыл продолжительность третьей волны коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции в России продлится как минимум месяц. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА "Новости".

"Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета... Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останутся к нему восприимчивы", — указал собеседник агентства.

Как пояснил специалист, в России третья волна ковида началась ещё в апреле. По прогнозу Тимакова, в пиковый период показатели будут сопоставимы со статистикой осени 2020 года. Это произойдёт в случае, если россияне не будут соблюдать антиковидные меры и если в стране не будут проводиться дополнительные мероприятия по противодействию вирусу.

"Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", — напомнил врач.

Тимаков добавил, что CoViD-19 адаптируется под существующие условия, приобретает способность более активно заражать и обходить иммунные барьеры.