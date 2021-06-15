Инфекционист раскрыл продолжительность третьей волны коронавируса
По словам Тимакова, она началась ещё в апреле, а пиковые показатели будут сопоставимы с осенним периодом 2020 года.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Третья волна коронавирусной инфекции в России продлится как минимум месяц. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА "Новости".
"Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета... Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останутся к нему восприимчивы", — указал собеседник агентства.
Как пояснил специалист, в России третья волна ковида началась ещё в апреле. По прогнозу Тимакова, в пиковый период показатели будут сопоставимы со статистикой осени 2020 года. Это произойдёт в случае, если россияне не будут соблюдать антиковидные меры и если в стране не будут проводиться дополнительные мероприятия по противодействию вирусу.
"Неоднократно предупреждали, что третья волна начинается и нужно быть предельно внимательным, чтобы не заболеть коронавирусом, соблюдать хотя бы элементарные меры профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор", — напомнил врач.
Тимаков добавил, что CoViD-19 адаптируется под существующие условия, приобретает способность более активно заражать и обходить иммунные барьеры.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается взрывной рост числа заболевших ковидом. Градоначальник заметил, что жители столицы "начали расслабляться", считая, что эпидемия уже прошла. Однако коронавирус "имеет коварную историю".
Комментариев: 0