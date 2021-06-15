Алтайский депутат застрелил односельчанина из-за земельного участка

В Кулундинском районе Алтайского края 13 июня во дворе собственного дома был застрелен 37-летний местный житель, по подозрению в его убийстве задержали 46-летнего члена Собрания депутатов Константиновского сельского совета седьмого созыва. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, между мужчинами был давний конфликт из-за земельного участка. Вражда не прекращалась на протяжении трёх лет. Дело в том, что убитый арендовал у депутата землю для выращивания арбузов. Он собирался выкупить территорию, но всё время откладывал сделку, что раздражало задержанного. Из-за этого они постоянно ссорились, иногда дело доходило до драки.

Отмечается, что за день до убийства депутат поругался со своей сожительницей, которая впоследствии уехала на заработки в Тюмень. Чтобы выплеснуть негатив, мужчина поехал "поговорить" со своим недругом, взяв при этом ружьё, зарегистрированное на возлюбленную. На допросе народный избранник признал вину и заявил, что изначально планировал свести счёты с жизнью, а с односельчанином хотел просто пообщаться. Однако эту версию опровергла жена убитого, заявив, что разговора между мужчинами не было, подозреваемый сразу выстрелил в свою жертву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", депутата арестовали на два месяца. Как уточнил наш источник, планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы — мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "тревожно-депрессивный синдром".