Тяжело переболевшего ковидом певца T-Killah выписали из больницы
Как рассказала пресс-секретарь исполнителя, это произошло ещё в минувшие выходные. По её словам, сейчас артист продолжает реабилитацию дома.
Александр Тарасов. Фото © Instagram / t_killah
Певца Александра Тарасова, ранее госпитализированного с двусторонней коронавирусной пневмонией, выписали из НИИ имени Склифосовского. Своё лечение исполнитель, известный под псевдонимом T-Killah, продолжит уже дома.
"В пятницу уже был отрицательный тест, в субботу выписали, продолжает реабилитацию дома", — сказала ТАСС пресс-секретарь артиста.
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T-Killah был госпитализирован 8 июня в среднетяжёлом состоянии. По словам музыканта, он не болел с 2018 года и думал, что коронавирус спустя год пандемии ему не грозит, однако, как оказалось, ошибался. Артист отметил, что, когда его привезли в медучреждение, у него началась паника. Он также признался, что в определённый момент оглох и перестал чувствовать ноги, а лицо онемело.
Ранее Лайф рассказывал, что сразу два представителя отечественной эстрады попали в больницу с ковидом, причём оба ранее вакцинировались от инфекции. Сначала о госпитализации рассказал певец Александр Буйнов, а чуть позже фото из той же больницы опубликовал народный артист России Владимир Кузьмин.
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