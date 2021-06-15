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Тяжело переболевшего ковидом певца T-Killah выписали из больницы

Как рассказала пресс-секретарь исполнителя, это произошло ещё в минувшие выходные. По её словам, сейчас артист продолжает реабилитацию дома.

15 июня, 12:00
<p>Александр Тарасов. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CLWtsfNp3FY/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> t_killah</a></p>

Александр Тарасов. Фото © Instagram / t_killah

Певца Александра Тарасова, ранее госпитализированного с двусторонней коронавирусной пневмонией, выписали из НИИ имени Склифосовского. Своё лечение исполнитель, известный под псевдонимом T-Killah, продолжит уже дома.

"В пятницу уже был отрицательный тест, в субботу выписали, продолжает реабилитацию дома", — сказала ТАСС пресс-секретарь артиста.

"Глюки, пропали запахи, кашель": Госпитализированный певец T-Killah рассказал о страшных последствиях коронавируса

"Глюки, пропали запахи, кашель": Госпитализированный певец T-Killah рассказал о страшных последствиях коронавируса

T-Killah был госпитализирован 8 июня в среднетяжёлом состоянии. По словам музыканта, он не болел с 2018 года и думал, что коронавирус спустя год пандемии ему не грозит, однако, как оказалось, ошибался. Артист отметил, что, когда его привезли в медучреждение, у него началась паника. Он также признался, что в определённый момент оглох и перестал чувствовать ноги, а лицо онемело.

Ранее Лайф рассказывал, что сразу два представителя отечественной эстрады попали в больницу с ковидом, причём оба ранее вакцинировались от инфекции. Сначала о госпитализации рассказал певец Александр Буйнов, а чуть позже фото из той же больницы опубликовал народный артист России Владимир Кузьмин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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