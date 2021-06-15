Тяжело переболевшего ковидом певца T-Killah выписали из больницы

T-Killah был госпитализирован 8 июня в среднетяжёлом состоянии. По словам музыканта, он не болел с 2018 года и думал, что коронавирус спустя год пандемии ему не грозит, однако, как оказалось, ошибался. Артист отметил, что, когда его привезли в медучреждение, у него началась паника. Он также признался, что в определённый момент оглох и перестал чувствовать ноги, а лицо онемело.