Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова

В Сети стал распространяться ролик, на кадрах которого видно, как Ольга покидает студию "Матч ТВ". Переполненная эмоциями ведущая бросает сотрудникам фразу о том, что именно из-за неё у программы будут зрители. А затем звезда едва не врезается в дверь, но её вовремя хватают под руку и уводят.

Как вы без меня? Вас хоть кто-то сегодня посмотрит Ольга Бузова

Видео © Telegram / Anton S Live

Во время самого злосчастного эфира Бузова пожаловалась, что журналист её перебивает, и назвала это хамством. Но Губерниев подлил масла в огонь, поинтересовавшись, перестала ли Ольга "пить коньяк по утрам". Певица расплакалась, заявив, что она вообще не пьёт, и резко высказалась в адрес оппонента: "Мне нельзя, я сейчас лечусь, я перенесла операцию сложнейшую. <...> Дмитрий, вы для меня дно и не мужчина!"

Видео © "Матч ТВ"

Посмотрев видео, как Ольга покидает студию, зрители тоже обрушились на неё с критикой. Они обвинили звезду в "мании величия" и предположили, что она действительно могла быть подшофе. Но часть юзеров вступилась за певицу, отметив, что они полностью на её стороне.

Чего у неё с лицом-то было? Опухшее и заплывшее Ирина М

Коньяк всё-таки с утра пробегал😉 Ксюха Ксюха

Фото © Instagram / guberniev_dmitry, VK / Ольга Бузова

Таки хряпнула коньячок))) Уголок Твистера

Я в данном случае полностью на её стороне 🤷‍♀️ Maiia Levytska

Впрочем, сам спортивный комментатор сказал, что всего лишь цитировал классику. После он всё же извинился перед артисткой.