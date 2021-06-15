Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова
Журналист Дмитрий Губерниев довёл певицу до слёз во время прямого эфира, когда они обсуждали выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу.
Скриншот © Telegram / Anton S Live
В Сети стал распространяться ролик, на кадрах которого видно, как Ольга покидает студию "Матч ТВ". Переполненная эмоциями ведущая бросает сотрудникам фразу о том, что именно из-за неё у программы будут зрители. А затем звезда едва не врезается в дверь, но её вовремя хватают под руку и уводят.
Как вы без меня? Вас хоть кто-то сегодня посмотрит
Видео © Telegram / Anton S Live
Во время самого злосчастного эфира Бузова пожаловалась, что журналист её перебивает, и назвала это хамством. Но Губерниев подлил масла в огонь, поинтересовавшись, перестала ли Ольга "пить коньяк по утрам". Певица расплакалась, заявив, что она вообще не пьёт, и резко высказалась в адрес оппонента: "Мне нельзя, я сейчас лечусь, я перенесла операцию сложнейшую. <...> Дмитрий, вы для меня дно и не мужчина!"
Видео © "Матч ТВ"
Посмотрев видео, как Ольга покидает студию, зрители тоже обрушились на неё с критикой. Они обвинили звезду в "мании величия" и предположили, что она действительно могла быть подшофе. Но часть юзеров вступилась за певицу, отметив, что они полностью на её стороне.
Чего у неё с лицом-то было? Опухшее и заплывшее
Коньяк всё-таки с утра пробегал😉
Фото © Instagram / guberniev_dmitry, VK / Ольга Бузова
Таки хряпнула коньячок)))
Я в данном случае полностью на её стороне 🤷♀️
Впрочем, сам спортивный комментатор сказал, что всего лишь цитировал классику. После он всё же извинился перед артисткой.
Если обидел, Оля, извините!!! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели!!! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом!!! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!!! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира!!!
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