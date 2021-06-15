Бывшая жена Ильича нашла ему замену, появившись на премии со скандальной звездой шоу "Танцы"

На самом деле мы познакомились за пару часов до этого мероприятия в супермаркете. Я выбирал питьевой йогурт, а Ира нижнее бельё. Я рассказал ей, что люблю собак и ковры, потому что они задают стиль всей комнате, а также помог выбрать трусики. А она решила меня пригласить на ковровую дорожку, где "собака" вручала ей сторожевую собаку от города за вклад в музыкальную культуру. С удовольствием рассказал бы, что было дальше, но бармен что-то подмешал мне в апероль, и я очнулся в Воронеже на крыше гаража без документов

Даниил Патлах