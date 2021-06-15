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Бывшая жена Ильича нашла ему замену, появившись на премии со скандальной звездой шоу "Танцы"

Пара не стеснялась показывать свои тёплые отношения и симпатию, а снимок с поцелуем Ирина даже выложила в "Инстаграме".

15 июня, 09:11

Фото © Instagram / smelaya_ira

Известная 29-летняя исполнительница Ирина Смелая, которую многие больше знают как Татарку, не любит распространяться насчёт своей личной жизни. Поэтому после развода с Ильёй Прусикиным — фронтменом группы Little Big — девушка никак не прокомментировала слухи о новом возлюбленном, который снимался в её клипе.

Фото © Instagram / smelaya_ira

Фото © Instagram / smelaya_ira

И вот пара вместе появилась на премии "Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга". Можно было бы решить, что они прибыли как творческий дуэт, однако Ирина весь вечер ходила под ручку с танцором Даниилом Патлахом, а в "Инстаграме" выложила фото с трогательным поцелуем. И после этого фанаты окончательно уверились, что роман есть.

Фото © Instagram / smelaya_ira и patlakh

Фото © Instagram / smelaya_ira и patlakh

Сама Ирина и в этот раз решила никак не объяснять свои тёплые отношения со звездой "Танцев". На шоу Даниил прославился своим талантом и своеобразным характером, а затем вылетел из списка участников со скандалом. Своё появление на премии с Татаркой он объяснил "Стархиту" в привычной ему манере, уйдя от ответа.

Фото © Instagram / smelaya_ira и patlakh

Фото © Instagram / smelaya_ira и patlakh

На самом деле мы познакомились за пару часов до этого мероприятия в супермаркете. Я выбирал питьевой йогурт, а Ира нижнее бельё. Я рассказал ей, что люблю собак и ковры, потому что они задают стиль всей комнате, а также помог выбрать трусики. А она решила меня пригласить на ковровую дорожку, где "собака" вручала ей сторожевую собаку от города за вклад в музыкальную культуру. С удовольствием рассказал бы, что было дальше, но бармен что-то подмешал мне в апероль, и я очнулся в Воронеже на крыше гаража без документов

Даниил Патлах

Ирина Смелая и Илья Прусикин объявили о разводе в 2020 году, а недавно стало известно о романе фронтмена Little Big с Софьей Таюрской. Когда певицу стали обвинять в том, что она увела Ильича из семьи с ребёнком, он пояснил, что с Ириной они фактически расстались в 2019 году, а сейчас она нашла себе нового возлюбленного, с которым счастлива.

Бывшая жена Ильича записала обращение к Таюрской, в котором покончила с ней раз и навсегда

Бывшая жена Ильича записала обращение к Таюрской, в котором покончила с ней раз и навсегда

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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