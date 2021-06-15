В Эстонии прекратят финансирование школьного образования на русском языке

Эстонские школы с обучением на русском языке с 2035 года не будут получать финансирование из государственного бюджета и содержаться за счёт средств местного самоуправления. Это предусмотрено программой развития эстонского языка, заявила в интервью программе "Особый взгляд" на "Радио 4" премьер Кая Каллас.

Как подчеркнула глава кабмина, школьное образование на эстонском языке помогает интегрировать детей и подростков в эстонскую культуру и систему ценностей, даёт всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни. Благодаря ему у несовершеннолетних есть возможность продолжить обучение на следующей образовательной ступени.

"Ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной. Сейчас Министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. <...> Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", — отметила премьер-министр.

Президент республики Керсти Кальюлайд неоднократно выступала за перевод образования полностью на эстонский язык. По её мнению, русскоязычная часть населения государства готова к подобным переменам.