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В Эстонии прекратят финансирование школьного образования на русском языке

По словам премьера, у властей нет намерений каким-то образом притеснить русскоязычную общину или не считаться с её мнением.

15 июня, 12:40
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Эстонские школы с обучением на русском языке с 2035 года не будут получать финансирование из государственного бюджета и содержаться за счёт средств местного самоуправления. Это предусмотрено программой развития эстонского языка, заявила в интервью программе "Особый взгляд" на "Радио 4" премьер Кая Каллас.

Как подчеркнула глава кабмина, школьное образование на эстонском языке помогает интегрировать детей и подростков в эстонскую культуру и систему ценностей, даёт всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни. Благодаря ему у несовершеннолетних есть возможность продолжить обучение на следующей образовательной ступени.

"Ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной. Сейчас Министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. <...> Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", — отметила премьер-министр.

Президент Эстонии увидела в русском языке угрозу для культуры

Президент Эстонии увидела в русском языке угрозу для культуры

Президент республики Керсти Кальюлайд неоднократно выступала за перевод образования полностью на эстонский язык. По её мнению, русскоязычная часть населения государства готова к подобным переменам.

А на Украине ранее заявили о катастрофе из-за сериалов на русском языке на ТВ. В Незалежной призвали всеми средствами "защитить право десятков миллионов граждан" смотреть фильмы с родной речью и пресечь попытки "пророссийских сил отсрочить или отменить" закон об украинском языке.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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