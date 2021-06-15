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"Мы не должны просить": Зеленский заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО

По его словам, Незалежная в отношениях с альянсом следует политике "желанного гостя", в отличие от некоторых государств, которые в предыдущие годы "только на словах" приближали своё членство к союзу.

15 июня, 12:53
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Украина заслуживает быть полноправным членом Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Зеленский.

"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем быть одними из равных в альянсе среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить", — сказал глава Незалежной журналистам на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

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Украина в отношениях с НАТО следует политике "желанного гостя", в отличие от некоторых государств, которые в предыдущие годы "только на словах" приближали своё членство к альянсу, отметил Зеленский.

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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