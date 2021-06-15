Украина заслуживает быть полноправным членом Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Зеленский.

"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем быть одними из равных в альянсе среди мощных стран. Нас нужно приглашать — я считаю, что это честно. Мы не должны просить", — сказал глава Незалежной журналистам на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

Украина в отношениях с НАТО следует политике "желанного гостя", в отличие от некоторых государств, которые в предыдущие годы "только на словах" приближали своё членство к альянсу, отметил Зеленский.