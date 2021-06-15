Губерниев довёл Бузову до слёз в прямом эфире. Видео © Матч ТВ

В понедельник главным футбольным событием на российском телевидении в отсутствие игр нашей сборной стал эфир на "Матч ТВ" с участием Ольги Бузовой. Певица произнесла сверхмотивирующую речь в связи с выступлением команды Станислава Черчесова на Евро-2020 и поговорила на повышенных тонах с Дмитрием Губерниевым.

Бузову, ранее состоявшую в браке с экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым, позвали, чтобы обсудить выступление сборной России на чемпионате Европы. Первоначально она общалась в московской студии с ведущим Ильёй Трифановым. В ответ на один из вопросов певица произнесла невероятно воодушевляющую речь, пожелав нашим игрокам удачи в предстоящих матчах турнира.

— Вам не хватило смелости. Чего вы перед бельгийцами зассали? Идите вперёд, не бойтесь, давайте, нагнетайте. Вы можете, вы топовые футболисты. У нас такая страна, у вас такие возможности, вы можете всё. Я в вас верю! — эмоционально заявила она.

После этого к беседе по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился Губерниев. Он спросил Бузову о футболе, после чего сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий обратился к певице с вопросом, перестала ли она "пить коньяк по утрам". После этого бывшая ведущая "Дома-2" не смогла сдержать эмоций и заплакала.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим всё закончится. Дмитрий, вы для меня дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — сказала Бузова в адрес Губерниева.

В ответ журналист парировал: "Я цитировал классику. Фразу про коньяк говорил Карлсон Фрёкен Бок".

После эфира он принёс Ольге извинения и поблагодарил за искреннюю поддержку российского футбола.

— Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! <...> Не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол! В эфире держалась стойко, молодец! — сказал он.

Цитаты Бузовой и Губерниева мгновенно появились во всех ведущих изданиях, в том числе и неспортивных. Реакция на перепалку в эфире "Матч ТВ" также оказалась колоссальной. Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки поблагодарила Бузову за выступление в эфире. Она отметила, что мир спортивной журналистики суров и женщинам в нём непросто.

— Мир спорта суров, и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жёсткостью. <...> Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались, — сказала Канделаки.

На защиту Бузовой сразу встал рэпер Давид Манукян, известный как Dava, который ранее состоял в отношениях с певицей. Он назвал поступок Губерниева мерзким.

— Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Докопаться до девушки в прямом эфире — мерзкий поступок. Мне вас жаль, — написал певец в "Инстаграме".

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посчитал поведение Губерниева в эфире неприемлемым.

— Он теперь обязан извиниться перед ней публично и упасть на колени. С женским полом так общаться стыдно. Ольге я пожелаю успехов в шоу-бизнесе и больше не общаться с такими потерявшими мужское начало лицами, — цитирует бывшего главу СБР Sport24.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова жёстко раскритиковала обоих участников скандала.

— Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повёл себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова — чудовище", — приводит слова легендарной спортсменки "Спорт-Экспресс".

Последовала и реакция из Госдумы. Депутат Виталий Милонов задался вопросом, зачем Бузову вообще позвали в эфир "Матч ТВ".

— Она же ничего не понимает в футболе. Губерниев тот ещё тролль. Но зачем Бузова туда пошла? Если она встречалась с футболистом, это не значит, что она разбирается в футболе, — сказал политик в интервью "Рен-ТВ".

Мало того, Губерниева даже вызвали на бой. За Бузову вступилась боец Ангелина Семёнова, которая выступает в соревнованиях по боксу, панкратиону и джиу-джитсу.

— Непозволительно вести себя так. Если вам так нравится играть с женщинами, то выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА, — написала спортсменка в своём аккаунте в "Инстаграме".

В ответ Губерниев предложил Семёновой вместе принять участие в соревнованиях по академической гребле (журналист является мастером спорта в этой дисциплине).

— Дорогая Ангелина!!! Давайте лучше вместе займёмся академической греблей!!! Сядем в парную двойку: вы загребная, я — первый номер!!! И вместе всех победим!!! — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Для Дмитрия подобные скандалы далеко не редкость. Он их буквально коллекционирует. В 2011 году в перерыве матча между ЦСКА и "Спартаком" в результате технического сбоя в эфир попали фрагменты личной беседы Губерниева с другим комментатором Дмитрием Градиленко. В том числе прозвучала и жёсткая критика Вячеслава Малафеева, который в воротах сборной России заменял травмированного Игоря Акинфеева. Губерниев назвал зенитовского голкипера говном.

Позднее комментатор пытался оправдаться тем, что имел в виду совсем не Малафеева, а некоего вратаря сборной Дании. Подобное объяснение потерпевшую строну не устроило. Малафеев обратился в суд, который обязал Губерниева выплатить 75 тысяч рублей. Инцидент был полностью исчерпан после того, как журналист приехал в гости к футболисту и лично принёс ему свои извинения.

В 2014 году Губерниев поругался с трёхкратным чемпионом мира по биатлону Павлом Ростовцевым, на тот момент занимавшим пост тренера женской сборной. В своих репортажах комментатор нещадно критиковал команду, во время одной из трансляций он посоветовал Ростовцеву отправиться по маршруту "баул – аэропорт – Красноярск".

Тренер решил не оставлять подобный выпад без ответа. В ходе случайной встречи в аэропорту Шереметьево Ростовцев плюнул в лицо Губерниеву. Журналист не стал продолжать перепалку. Он заявил, что на провокацию не поддастся.

Наконец, уже более четырёх лет длится конфликт Губерниева с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Всё началось в 2017 году, когда комментатор назвал великого французского биатлониста Мартена Фуркада свиньёй за отказ пожать руку отбывшему допинговую дисквалификацию Александру Логинову. Вяльбе назвала поведение журналиста неподобающим, рекомендовав ему прививать болельщикам любовь к спорту, а не к скандалам.

Чего только не было в их отношениях за последние годы. Вяльбе открыто выступала против того, чтобы Губерниев комментировал гонки ЧМ, комментатор критиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку за то, что она запретила своим спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований. В ходе минувшего сезона журналист радостно объявил, что помирился с Вяльбе, но президент ФЛГР опровергла эту информацию.