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За 40 лет нерп в Финском заливе стало меньше в 40 раз

Помочь восстановлению популяции могут петербуржцы — их призывают быть внимательнее и сообщать об оказавшихся на берегу животных в Фонд друзей балтийской нерпы.

15 июня, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Популяция балтийской нерпы в Финском заливе за последние десятилетия снизилась в 40 раз. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Эксперт обратил внимание на проблему численности животных во время работы в зоопарке, куда каждую весну приносили истощённых больных нерпят, и они погибали.

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"За 40 лет численность балтийской нерпы в Финском заливе снизилась с четырёх тысяч особей всего до ста единиц — животные на грани исчезновения", — отметил Алексеев.

Зоолог пояснил, что на численность балтийской нерпы влияют климатические изменения, в частности недостаток льда, который нужен для выкармливания потомства вдали от берега.

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Драматическую роль в судьбе нерп сыграла и индустриальная деятельность человека: строительство портов, увеличение судоперевозок, массовая застройка побережья, рыболовецкий промысел.

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Специалист рассказал, что петербуржцы могут помочь восстановлению популяции этих животных: необходимо быть внимательнее и сообщать об оказавшихся на берегу тюленях в фонд. Истощённых животных специалисты откармливают и лечат, а после выпускают в море.

Ранее сообщалось о наиболее вероятной причине массовой гибели нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане. По мнению представителей Министерства природы, животные могли погибнуть из-за рыболовных тралов, в которые они попали, после чего с большей части нерп сняли шкуры и сбросили тюленей в море.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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