За 40 лет нерп в Финском заливе стало меньше в 40 раз
Помочь восстановлению популяции могут петербуржцы — их призывают быть внимательнее и сообщать об оказавшихся на берегу животных в Фонд друзей балтийской нерпы.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Популяция балтийской нерпы в Финском заливе за последние десятилетия снизилась в 40 раз. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.
Эксперт обратил внимание на проблему численности животных во время работы в зоопарке, куда каждую весну приносили истощённых больных нерпят, и они погибали.
"За 40 лет численность балтийской нерпы в Финском заливе снизилась с четырёх тысяч особей всего до ста единиц — животные на грани исчезновения", — отметил Алексеев.
Зоолог пояснил, что на численность балтийской нерпы влияют климатические изменения, в частности недостаток льда, который нужен для выкармливания потомства вдали от берега.
Драматическую роль в судьбе нерп сыграла и индустриальная деятельность человека: строительство портов, увеличение судоперевозок, массовая застройка побережья, рыболовецкий промысел.
Специалист рассказал, что петербуржцы могут помочь восстановлению популяции этих животных: необходимо быть внимательнее и сообщать об оказавшихся на берегу тюленях в фонд. Истощённых животных специалисты откармливают и лечат, а после выпускают в море.
Ранее сообщалось о наиболее вероятной причине массовой гибели нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане. По мнению представителей Министерства природы, животные могли погибнуть из-за рыболовных тралов, в которые они попали, после чего с большей части нерп сняли шкуры и сбросили тюленей в море.
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