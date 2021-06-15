Суд в Москве приговорил сотрудницу МИД РФ к пяти годам колонии за растрату $1 млн

Суд в Москве приговорил сотрудницу МИД РФ к пяти годам колонии за растрату. Видео © Пресс-служба Пресненского суда столицы / LIFE

Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ Наталью Агальцову к пяти годам колонии за растрату одного миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Агальцова признана виновной в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере". Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осуждённая взята под стражу в зале суда", — сказано в пресс-релизе.

В пресс-службе уточнили, что гражданский иск МИД России был удовлетворён частично — сумма выплаченной ведомству компенсации составила 67 тысяч 461 рубль. Также сообщается, что в ходе судебных прений обвинение просило назначить Агальцовой наказание в виде шести лет лишения свободы.

Вместе с тем в российском дипведомстве подтвердили ТАСС факт пропажи крупной суммы денег в прошлом году. Там указали, что, выявив исчезновение средств, руководство МИД обратилось в правоохранительные органы. После проведённых следственных мероприятий в качестве обвиняемой по данному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью прошлого года в российском МИД перед инкассацией обнаружили недостачу около миллиона долларов. Эти деньги являлись платой, полученной министерством от Ирана за консульские услуги. На тот момент Посольство РФ в Тегеране не имело возможности отправить средства в Москву переводом из-за международных санкций, поэтому их направили в Россию дипломатической почтой. Как стало известно, в день инкассации Наталья Агальцова сказалась больной и не пришла на работу. А позднее в её кабинете обнаружили часть денег из перевода. Тогда против женщины было возбуждено уголовное дело о краже, которое позднее переквалифицировали на статью о растрате. Во время расследования обвиняемая находилась под подпиской о невыезде.