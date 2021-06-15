Президент Абхазии назвал вооружённое нападение на россиян преступлением против республики
Лидер страны поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих.
Скриншот © LIFE
Президент Абхазии Аслан Бжания провёл совещание в связи с вооружённым нападением на российских туристов в Пицунде, на котором заявил, что считает случившееся преступлением против республики, так как оно было совершено в отношении гостей страны.
"Глава государства назвал преступление, совершённое в отношении гостей, преступлением против нашей республики. Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона", — говорится на сайте президента.
Бжания также распорядился усилить меры по обеспечению безопасности туристов. МВД поручено проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.
Напомним, что в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Комментариев: 0