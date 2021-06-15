Президент Абхазии назвал вооружённое нападение на россиян преступлением против республики

Президент Абхазии Аслан Бжания провёл совещание в связи с вооружённым нападением на российских туристов в Пицунде, на котором заявил, что считает случившееся преступлением против республики, так как оно было совершено в отношении гостей страны.

"Глава государства назвал преступление, совершённое в отношении гостей, преступлением против нашей республики. Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона", — говорится на сайте президента.

Бжания также распорядился усилить меры по обеспечению безопасности туристов. МВД поручено проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.