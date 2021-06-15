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Пластический хирург изуродовал пациентку, едва не убив, и теперь проведёт в колонии 3,5 года

Медика обязали выплатить пострадавшей 860 тысяч рублей. Однако адвокат клиентки врача сообщила Лайфу, что они намерены обжаловать приговор в части морального ущерба, так как истицей заявлялась сумма в размере десяти миллионов.

15 июня, 13:40

Суд приговорил к трём с половиной годам пластического хирурга из Петербурга, изуродовавшего и чуть не убившего пациентку. Видео © Пресс-служба Мещанского суда Москвы

Мещанский районный суд Москвы приговорил пластического хирурга Сергея Морозова, который изуродовал и чуть не убил пациентку, к трём с половиной годам колонии общего режима. Об этом Лайфу сообщила адвокат пострадавшей.

Отмечается, что Морозов был задержан в Санкт-Петербурге 27 февраля 2020 года по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью москвички Софьи Тимаковой. После его этапировали в столицу.

Суд приговорил к трём с половиной годам пластического хирурга из Петербурга, изуродовавшего и чуть не убившего пациентку. Видео © Предоставлено Лайфу

По словам девушки, она пришла к хирургу, чтобы сделать лёгкую коррекцию носа. Однако после операции пациентка проснулась в реанимации, где провела несколько дней в медикаментозной коме. Как оказалось, для проведения ринопластики врач должен был сделать забор рёберного хряща, но во время процедуры случайно проткнул пациентке лёгкое. По данным следствия, хирург периодически приезжал в Москву для проведения операций по пластике носа в частной клинике.

Как сообщила Лайфу адвокат Тимаковой Юлия Разыграева, суд также обязал Морозова выплатить пострадавшей 860 тысяч морального ущерба, однако защита не согласна с таким решением и будет его обжаловать, так как изначально заявлялась сумма в размере десяти миллионов рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, что обезображенная болезнью экс-жена Аршавина показала на старых фото, каким было её лицо до пластики. Модель, которая переживает непростой период, понадеялась, что этот день рождения станет для неё новой точкой отсчёта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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