Пластический хирург изуродовал пациентку, едва не убив, и теперь проведёт в колонии 3,5 года
Медика обязали выплатить пострадавшей 860 тысяч рублей. Однако адвокат клиентки врача сообщила Лайфу, что они намерены обжаловать приговор в части морального ущерба, так как истицей заявлялась сумма в размере десяти миллионов.
Суд приговорил к трём с половиной годам пластического хирурга из Петербурга, изуродовавшего и чуть не убившего пациентку. Видео © Пресс-служба Мещанского суда Москвы
Мещанский районный суд Москвы приговорил пластического хирурга Сергея Морозова, который изуродовал и чуть не убил пациентку, к трём с половиной годам колонии общего режима. Об этом Лайфу сообщила адвокат пострадавшей.
Отмечается, что Морозов был задержан в Санкт-Петербурге 27 февраля 2020 года по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью москвички Софьи Тимаковой. После его этапировали в столицу.
Суд приговорил к трём с половиной годам пластического хирурга из Петербурга, изуродовавшего и чуть не убившего пациентку. Видео © Предоставлено Лайфу
По словам девушки, она пришла к хирургу, чтобы сделать лёгкую коррекцию носа. Однако после операции пациентка проснулась в реанимации, где провела несколько дней в медикаментозной коме. Как оказалось, для проведения ринопластики врач должен был сделать забор рёберного хряща, но во время процедуры случайно проткнул пациентке лёгкое. По данным следствия, хирург периодически приезжал в Москву для проведения операций по пластике носа в частной клинике.
Как сообщила Лайфу адвокат Тимаковой Юлия Разыграева, суд также обязал Морозова выплатить пострадавшей 860 тысяч морального ущерба, однако защита не согласна с таким решением и будет его обжаловать, так как изначально заявлялась сумма в размере десяти миллионов рублей.
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