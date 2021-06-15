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ЕС и США будут добиваться более предсказуемых отношений с Россией

По итогам саммита в Брюсселе лидеры европейских государств и США также подтвердили приверженность политике единства в отношении РФ.

15 июня, 13:50
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Евросоюз и Соединённые Штаты хотели бы более предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Отношения между ЕС и РФ сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения", — заявила она, отметив, что все страны Евросоюза придерживаются единого мнения в отношении политики к России.

В Евросоюзе заверили, что не боятся России

В Евросоюзе заверили, что не боятся России

Ранее депутаты бундестага предложили "перезапустить" российско-германские отношения. Политики отметили, что отношения между Берлином и Москвой имеют большое значение в вопросе обеспечения безопасности всей Европы. По их мнению, череда санкций и ответных мер ведёт сотрудничество только в тупик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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