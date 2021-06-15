ЕС и США будут добиваться более предсказуемых отношений с Россией
По итогам саммита в Брюсселе лидеры европейских государств и США также подтвердили приверженность политике единства в отношении РФ.
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Евросоюз и Соединённые Штаты хотели бы более предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Отношения между ЕС и РФ сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения", — заявила она, отметив, что все страны Евросоюза придерживаются единого мнения в отношении политики к России.
Ранее депутаты бундестага предложили "перезапустить" российско-германские отношения. Политики отметили, что отношения между Берлином и Москвой имеют большое значение в вопросе обеспечения безопасности всей Европы. По их мнению, череда санкций и ответных мер ведёт сотрудничество только в тупик.
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