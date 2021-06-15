Москвичка 10 лет ездила с поддельными правами и обнаружила это, только когда пришла их менять
Оказалось, что водительское удостоверение не соответствует образцу и напечатано с нарушениями.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Необычный случай произошёл в одном из московских отделений ГИБДД. Преподаватель академии МЧС пришла менять свои водительские права, так как их срок действия истекал, однако во время проверки сотрудники обнаружили, что документы поддельные, сообщает kp.ru.
Выяснилось это, когда полицейские начали искать удостоверение с таким номером в базе и обнаружили, что его не существует. Более того, оказалось, что оно не соответствует образцу Гознака и напечатано с нарушениями. Удивлённую 66-летнюю автоледи сотрудники доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Заведено уголовное дело.
Ранее не менее курьёзный случай произошёл в Приморском крае. Сотрудники ДПС остановили авто, за рулём которого была нетрезвая женщина, ей грозило лишение прав. Тогда она обратилась к знакомому сотруднику ГИБДД с просьбой помочь и поблагодарила за услугу взяткой. Однако друг не выручил. Возмущённая женщина пришла в полицию с требованием вернуть деньги.
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