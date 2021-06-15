Байден прилетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным
Самолёт американского лидера приземлился в 17:16 по мск. У трапа президента США встретил его швейцарский коллега.
Байден прилетел в Женеву, где завтра состоится его встреча с Путиным. Видео © Трансляция
Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где завтра, 16 июня, пройдёт его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Отмечается, что самолёт американского лидера приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 мск). У трапа Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, с которым позднее они проведут двустороннюю встречу.
А самолёт российской делегации и пула, как сообщают журналисты РИА "Новости", прибывает в Женеву с задержкой, так как в ожидании разрешения на посадку пришлось час кружить в небе. В это время в аэропорту как раз садился самолёт президента США.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Как стало известно, мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов.
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