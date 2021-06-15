Байден прилетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где завтра, 16 июня, пройдёт его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что самолёт американского лидера приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 мск). У трапа Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, с которым позднее они проведут двустороннюю встречу.

А самолёт российской делегации и пула, как сообщают журналисты РИА "Новости", прибывает в Женеву с задержкой, так как в ожидании разрешения на посадку пришлось час кружить в небе. В это время в аэропорту как раз садился самолёт президента США.