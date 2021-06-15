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"Не видим риска": Глава МИД Украины рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Байдена

По его словам, в Киеве не станут признавать каких-либо договорённостей касательно Незалежной, которые будут достигнуты без участия украинских представителей.

15 июня, 14:34
<p>Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire

На предстоящем саммите президентов США и России в Женеве крайне маловероятно принятие закулисных решений по поводу Украины. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

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По его мнению, Украина станет одной из ключевых тем переговоров, и в Киеве осведомлены о позиции Вашингтона, поэтому не ожидают каких-либо сюрпризов.

"Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договорённость касательно Украины. Мы очень чётко донесли до наших партнёров, что никакие договорённости касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождём завершения встречи", — заверил Кулеба.

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Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Ранее в Кремле не исключили, что в ходе переговоров лидеры могут обсудить тему Украины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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