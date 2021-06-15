На предстоящем саммите президентов США и России в Женеве крайне маловероятно принятие закулисных решений по поводу Украины. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его мнению, Украина станет одной из ключевых тем переговоров, и в Киеве осведомлены о позиции Вашингтона, поэтому не ожидают каких-либо сюрпризов.

"Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договорённость касательно Украины. Мы очень чётко донесли до наших партнёров, что никакие договорённости касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождём завершения встречи", — заверил Кулеба.