США ожидают поручений от Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве
При этом в администрации Штатов не рассчитывают на "крупный набор осязаемых результатов" от встречи российского и американского лидеров.
Фото © Pixabay
Американские власти ожидают, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дадут некоторые поручения по итогам встречи в Женеве 16 июня. Об этом, беседуя с журналистами на борту самолёта Байдена на пути из Брюсселя в Швейцарию, сообщил представитель администрации Соединённых Штатов высокого ранга.
Чиновник отметил, что от грядущих российско-американских переговоров он и его коллеги "не ожидают крупного набора осязаемых результатов итогов", однако рассчитывают на ряд поручений от глав государств Правительствам РФ и США для проведения дальнейших консультаций.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Ранее в Кремле не исключили, что в ходе переговоров лидеры могут обсудить тему Украины.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Байдена. По его словам, в Киеве не станут признавать каких-либо договорённостей касательно Незалежной, которые будут достигнуты без участия украинских представителей.
Комментариев: 0