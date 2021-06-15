США ожидают поручений от Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве

Американские власти ожидают, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дадут некоторые поручения по итогам встречи в Женеве 16 июня. Об этом, беседуя с журналистами на борту самолёта Байдена на пути из Брюсселя в Швейцарию, сообщил представитель администрации Соединённых Штатов высокого ранга.

Чиновник отметил, что от грядущих российско-американских переговоров он и его коллеги "не ожидают крупного набора осязаемых результатов итогов", однако рассчитывают на ряд поручений от глав государств Правительствам РФ и США для проведения дальнейших консультаций.