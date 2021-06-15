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США ожидают поручений от Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве

При этом в администрации Штатов не рассчитывают на "крупный набор осязаемых результатов" от встречи российского и американского лидеров.

15 июня, 15:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американские власти ожидают, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дадут некоторые поручения по итогам встречи в Женеве 16 июня. Об этом, беседуя с журналистами на борту самолёта Байдена на пути из Брюсселя в Швейцарию, сообщил представитель администрации Соединённых Штатов высокого ранга.

Чиновник отметил, что от грядущих российско-американских переговоров он и его коллеги "не ожидают крупного набора осязаемых результатов итогов", однако рассчитывают на ряд поручений от глав государств Правительствам РФ и США для проведения дальнейших консультаций.

Байден прилетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным

Байден прилетел в Женеву, где завтра встретится с Путиным

Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Ранее в Кремле не исключили, что в ходе переговоров лидеры могут обсудить тему Украины.

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"Пора разгребать завалы": В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях от саммита Путина и Байдена. По его словам, в Киеве не станут признавать каких-либо договорённостей касательно Незалежной, которые будут достигнуты без участия украинских представителей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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