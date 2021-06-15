Песков рассказал, подпишут ли Путин и Байден документы на саммите в Женеве
Встреча президентов России и США состоится уже 16 июня. Известно, что среди тем — перспективы развития двусторонних отношений, вопросы информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв
Подписание каких-либо документов на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никаких подписных документов не предусматривается", — сообщил Песков РИА "Новости".
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита. Среди них — состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью. Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.
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