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Песков рассказал, подпишут ли Путин и Байден документы на саммите в Женеве

Встреча президентов России и США состоится уже 16 июня. Известно, что среди тем — перспективы развития двусторонних отношений, вопросы информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью.

15 июня, 18:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Подписание каких-либо документов на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня не предусмотрено, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никаких подписных документов не предусматривается", — сообщил Песков РИА "Новости".

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Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита. Среди них — состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью. Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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