Песков рассказал, подпишут ли Путин и Байден документы на саммите в Женеве

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита. Среди них — состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью. Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Мероприятие пройдёт на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США. Кроме того, для президента РФ это станет первой зарубежной поездкой за последние полтора года.