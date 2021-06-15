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"Наглость — украинская дипломатия": Пушков высмеял угрозы Киева в адрес России и США

По словам сенатора, МИД Украины ведёт себя довольно нагло, но мнение внешнеполитического ведомства не всегда интересно другим странам.

15 июня, 17:59
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Наглость МИД Украины не знает границ, более того, для Незалежной наглость — это дипломатия. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, комментируя слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о непризнании тех договорённостей между президентами России и США, которые будут достигнуты без ведома Киева.

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По словам сенатора, Украина много чего не признаёт, согласно своей внешнеполитической линии. Однако другие страны не всегда интересуются её мнением.

"Наглость, конечно, второе счастье. Киев много чего не признаёт, только его не обо всём спрашивают", — заверил Пушков.

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Напомним, Дмитрий Кулеба ранее заявил, что никакие договорённости касательно Украины, которые будут достигнуты без участия самого Киева, признаваться не будут.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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