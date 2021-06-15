Синоптики пообещали жителям Москвы "великую сушь"

В ближайшие дни москвичей ожидает сухая и жаркая погода. Об этом сообщают синоптики центра погоды "Фобос".

По данным метеорологов, в ночь на 16 июня Москву пересечёт атмосферный фронт, что приведёт к небольшим кратковременным дождям. Однако затем жители столицы не увидят осадков вплоть до середины следующей недели, указали специалисты.

"В столицу придёт великая сушь", — сказано в сообщении синоптиков.

Как уточняется, в ближайшие дни температура в Москве достигнет 27 градусов тепла, а начиная с пятницы, 18 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 28–31. Кстати, в ночные часы погода также будет тёплой — до плюс 18 градусов.

Кроме того, в связи с наступлением жарких дней синоптики предупредили россиян о повышенном риске возникновения природных пожаров, поскольку в этот период почва станет очень сухой.