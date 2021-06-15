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Синоптики пообещали жителям Москвы "великую сушь"

В ночь на 16 июня в столице пройдут небольшие дожди. После этого москвичи не увидят осадков до середины следующей недели.

15 июня, 17:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие дни москвичей ожидает сухая и жаркая погода. Об этом сообщают синоптики центра погоды "Фобос".

По данным метеорологов, в ночь на 16 июня Москву пересечёт атмосферный фронт, что приведёт к небольшим кратковременным дождям. Однако затем жители столицы не увидят осадков вплоть до середины следующей недели, указали специалисты.

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"В столицу придёт великая сушь", — сказано в сообщении синоптиков.

Как уточняется, в ближайшие дни температура в Москве достигнет 27 градусов тепла, а начиная с пятницы, 18 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 28–31. Кстати, в ночные часы погода также будет тёплой — до плюс 18 градусов.

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Кроме того, в связи с наступлением жарких дней синоптики предупредили россиян о повышенном риске возникновения природных пожаров, поскольку в этот период почва станет очень сухой.

А ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал россиянам носить сомбреро летом. Бурная активность солнца может навредить общему самочувствию людей, вызвать проблемы с кожей и не только.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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