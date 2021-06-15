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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Забив гол в ворота сборной Венгрии, 36-летний нападающий опередил француза Мишеля Платини.

15 июня, 17:45
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы за всю историю.

Он отличился в матче группового турнира чемпионата Европы против венгерской команды в Будапеште. На данный момент во встрече со счётом 2:0 ведут португальцы.

На счету 36-летнего нападающего стало 10 голов в 22 матчах на Евро. Таким образом, он опередил француза Мишеля Платини (9 мячей), с которым ранее делил первую строчку.

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Кроме того, Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Ранее он выступал на турнире в 2004 году (выиграл серебро), 2008-м (четвертьфинал), 2012-м (бронза) и 2016-м (золото).

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Всего Роналду забил за сборную Португалии 105 голов в 176 матчах. В списке лучших бомбардиров в истории национальных команд он занимает второе место. Первым идёт иранец Али Даеи, который с 1993 по 2006 год забил за сборную своей страны 109 мячей в 149 встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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