Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы за всю историю.

Он отличился в матче группового турнира чемпионата Европы против венгерской команды в Будапеште. На данный момент во встрече со счётом 2:0 ведут португальцы.

На счету 36-летнего нападающего стало 10 голов в 22 матчах на Евро. Таким образом, он опередил француза Мишеля Платини (9 мячей), с которым ранее делил первую строчку.

Кроме того, Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Ранее он выступал на турнире в 2004 году (выиграл серебро), 2008-м (четвертьфинал), 2012-м (бронза) и 2016-м (золото).