Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы
Забив гол в ворота сборной Венгрии, 36-летний нападающий опередил француза Мишеля Платини.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы за всю историю.
Он отличился в матче группового турнира чемпионата Европы против венгерской команды в Будапеште. На данный момент во встрече со счётом 2:0 ведут португальцы.
На счету 36-летнего нападающего стало 10 голов в 22 матчах на Евро. Таким образом, он опередил француза Мишеля Платини (9 мячей), с которым ранее делил первую строчку.
Кроме того, Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Ранее он выступал на турнире в 2004 году (выиграл серебро), 2008-м (четвертьфинал), 2012-м (бронза) и 2016-м (золото).
Всего Роналду забил за сборную Португалии 105 голов в 176 матчах. В списке лучших бомбардиров в истории национальных команд он занимает второе место. Первым идёт иранец Али Даеи, который с 1993 по 2006 год забил за сборную своей страны 109 мячей в 149 встречах.
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