Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев не виноват перед певицей Ольгой Бузовой за вчерашний скандал и ему не за что просить прощения. Наоборот, это артистка должна встать на колени перед народом России и извиниться за "гадости и мерзости", которые происходили в шоу "Дом-2".

"У Ольги мания величия. Она считает, что все должны просить у неё прощения. Думает, что не она сама должна вымаливать прощение на коленях у русского народа за всю мерзость и гадость. Как она может требовать что-то от Губерниева? Бузова сама должна извиниться! Дима дал ей возможность объединить миры футбола и театра. Это была красивая подача, которую Оля могла бы использовать", — заявил Соловьёв в эфире своего шоу "Соловьёв LIVE".

Также телеведущий предположил, что Губерниев фразой про коньяк по утрам попал в болевую точку певицы. Он вспомнил, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов тоже упоминал о проблемах Ольги с алкоголем.