"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой
Также телеведущий предположил, что комментатор фразой про "коньяк по утрам" попал в болевую точку певицы.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев не виноват перед певицей Ольгой Бузовой за вчерашний скандал и ему не за что просить прощения. Наоборот, это артистка должна встать на колени перед народом России и извиниться за "гадости и мерзости", которые происходили в шоу "Дом-2".
"У Ольги мания величия. Она считает, что все должны просить у неё прощения. Думает, что не она сама должна вымаливать прощение на коленях у русского народа за всю мерзость и гадость. Как она может требовать что-то от Губерниева? Бузова сама должна извиниться! Дима дал ей возможность объединить миры футбола и театра. Это была красивая подача, которую Оля могла бы использовать", — заявил Соловьёв в эфире своего шоу "Соловьёв LIVE".
"Захотел привлечь внимание": Мария Погребняк назвала "дешёвой провокацией" поведение Губерниева в прямом эфире с Бузовой
Также телеведущий предположил, что Губерниев фразой про коньяк по утрам попал в болевую точку певицы. Он вспомнил, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов тоже упоминал о проблемах Ольги с алкоголем.
Напомним, инцидент случился во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Бузову пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Разговор певицы со спортивным комментатором сразу не задался. Губерниев спросил Ольгу о футболе и сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам", чем довёл звезду до истерики. Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи. По его словам, он не ожидал, что "невинный вопрос о взаимоотношениях Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы".
Комментариев: 0