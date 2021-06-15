НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Канделаки раскрыла, что Бузова действительно заявилась пьяной на прямой эфир с Губерниевым

Об этом генеральный продюсер "Матч ТВ" заявила в своём инстаграме, опубликовав сториз, которая должна была примирить всех.

15 июня, 15:29
3153

Фото © Instagram / tina_kandelaki

Известная 45-летняя телеведущая и журналистка Тина Канделаки уже пару дней пытается справиться с ситуацией, которая произошла в прямом эфире "Матч ТВ". Во время обсуждения сборной России по футболу Дмитрий Губерниев довёл до слёз Ольгу Бузову, намекнув на её излишнюю любовь к алкоголю. В ответ инста-дива заявила, что после тяжёлой операции ей нельзя притрагиваться к спиртному. Однако совсем о другом рассказала Канделаки.

Фото © Instagram / tina_kandelaki

Фото © Instagram / tina_kandelaki

В своей сториз она объяснила всем неравнодушным, что приняла меры по отношению к Губерниеву за его хамство и временно отстранила от эфиров. Однако, защищая Бузову, генеральный продюсер "Матч ТВ" упомянула, что та всё же заявилась на трансляцию в пьяном виде. "Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии", — призналась Канделаки. Правда, позже эту сториз она удалила.

Фото © Instagram / tina_kandelaki

Фото © Instagram / tina_kandelaki

О нетрезвом состоянии гостьи эфира уже начали подозревать и зрители, которых смутило опухшее её лицо и нетвёрдая походка. Однако теперь и журналистка, и Бузова будут ждать извинений от Дмитрия Губерниева, хотя он уже прокомментировал своё поведение. Мужчина объяснил, что решил сделать реверанс в сторону последнего проекта инста-дивы в МХАТе и привёл цитату из классики.

Если обидел, Оля, извините! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира!

Дмитрий Губерниев

"Пришла выпендриваться?": Дава сорвался прямо на лобном месте "Дома-2", когда ему начала перечить участница

"Пришла выпендриваться?": Дава сорвался прямо на лобном месте "Дома-2", когда ему начала перечить участница

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Сама должна вымаливать прощение на коленях": Соловьёв встал на защиту Губерниева в конфликте с Бузовой

сегодня в 16:20

"Красивых девушек пускать в раздевалку не будем": Черчесов заявил, что не смотрел конфликт Губерниева и Бузовой

сегодня в 14:52

Косметолог из Москвы устроила домработнице преображение, и та расплакалась, увидев себя в зеркале

сегодня в 14:13

Вовремя предать: Почему Протасевич теперь сам не захочет уходить из СИЗО

сегодня в 16:55

"Очередные хотелки страховщиков воплотят в жизнь": Журналист Александра Баязитова — о том, для кого повысят цены на ОСАГО

сегодня в 16:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1