Очевидцы сняли, как муж Ксении Бородиной развлекается с экс-звездой "Дома-2" после слухов о разводе
В семье 38-летней Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова наметился разлад. Супруги перестали выкладывать совместные снимки и появляться вместе на публике, а поклонники и вовсе заговорили об их разводе.
При этом Омаров, похоже, поглощён не переживаниями, а встречами с молодыми экс-участницами "Дома-2". На этот раз бизнесмена застали в ресторане в обществе 28-летней Таты Блюменкранц, пишет Starhit. Он встретился с девушкой неподалёку от жилого комплекса, где расположился во время разлада с супругой, оставшейся в загородном коттедже.
Видео © Starhit
Бизнесмен и его спутница старались не сильно привлекать к себе внимание. Однако внимательные очевидцы заметили, что Тата флиртовала с Курбаном.
Курбан ждал спутницу за столиком, при встрече они поцеловались в щёку. Не скажу, что они долго сидели. Поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального (типа обнимашек) я не заметила. Не будет же он так рисковать в заведении, где толпа народа
Недавно Омарова заметили в клубе с ещё одной экс-звездой "Дома-2" — Лерой Фрост. И бизнесмен поспешил оправдаться, заявив, что к нему просто подходили управляющая рестораном и его знакомая, а окружающие якобы всё преувеличили. "Не то что девушки, мужики достают телефоны и начинают судорожно снимать кадры, где стою и общаюсь с девушками. В пабликах потом появляется информация "Курбан Омаров гулял с девушками", "Курбан Омаров целовался в центре с девушками". Где фотки, где я сижу или целуюсь с девушками?" — восклицал мужчина на камеру.
Видео © Telegram / "Только никому"
Ксения Бородина пока не сильно распространяется о сложившейся ситуации. Однако в комментариях делает грустные намёки. "Есть вещи, которые невозможно простить", — написала ведущая в ответ на просьбу поклонницы сохранить семью. Несколько лет назад Ксения откровенно рассказывала, что Курбан изменил ей за десять дней до рождения дочери — девочка появилась на свет в конце 2015 года.
Комментариев: 0