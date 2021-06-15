Очевидцы сняли, как муж Ксении Бородиной развлекается с экс-звездой "Дома-2" после слухов о разводе

При этом Омаров, похоже, поглощён не переживаниями, а встречами с молодыми экс-участницами "Дома-2". На этот раз бизнесмена застали в ресторане в обществе 28-летней Таты Блюменкранц, пишет Starhit. Он встретился с девушкой неподалёку от жилого комплекса, где расположился во время разлада с супругой, оставшейся в загородном коттедже.

Видео © Starhit

Бизнесмен и его спутница старались не сильно привлекать к себе внимание. Однако внимательные очевидцы заметили, что Тата флиртовала с Курбаном.

Фото © Starhit, Instagram / borodylia

Курбан ждал спутницу за столиком, при встрече они поцеловались в щёку. Не скажу, что они долго сидели. Поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального (типа обнимашек) я не заметила. Не будет же он так рисковать в заведении, где толпа народа Девушка-очевидец

Справа — Тата Блюменкранц. Фото © Instagram / borodylia, tatablum

Недавно Омарова заметили в клубе с ещё одной экс-звездой "Дома-2" — Лерой Фрост. И бизнесмен поспешил оправдаться, заявив, что к нему просто подходили управляющая рестораном и его знакомая, а окружающие якобы всё преувеличили. "Не то что девушки, мужики достают телефоны и начинают судорожно снимать кадры, где стою и общаюсь с девушками. В пабликах потом появляется информация "Курбан Омаров гулял с девушками", "Курбан Омаров целовался в центре с девушками". Где фотки, где я сижу или целуюсь с девушками?" — восклицал мужчина на камеру.

Видео © Telegram / "Только никому"