НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Очевидцы сняли, как муж Ксении Бородиной развлекается с экс-звездой "Дома-2" после слухов о разводе

В семье 38-летней Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова наметился разлад. Супруги перестали выкладывать совместные снимки и появляться вместе на публике, а поклонники и вовсе заговорили об их разводе.

15 июня, 12:21

Фото © Starhit, Instagram / borodylia

При этом Омаров, похоже, поглощён не переживаниями, а встречами с молодыми экс-участницами "Дома-2". На этот раз бизнесмена застали в ресторане в обществе 28-летней Таты Блюменкранц, пишет Starhit. Он встретился с девушкой неподалёку от жилого комплекса, где расположился во время разлада с супругой, оставшейся в загородном коттедже.

Видео © Starhit

Бизнесмен и его спутница старались не сильно привлекать к себе внимание. Однако внимательные очевидцы заметили, что Тата флиртовала с Курбаном.

Фото © Starhit, Instagram / borodylia

Фото © Starhit, Instagram / borodylia

Курбан ждал спутницу за столиком, при встрече они поцеловались в щёку. Не скажу, что они долго сидели. Поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального (типа обнимашек) я не заметила. Не будет же он так рисковать в заведении, где толпа народа

Девушка-очевидец

Справа — Тата Блюменкранц. Фото © Instagram / borodylia, tatablum

Справа — Тата Блюменкранц. Фото © Instagram / borodylia, tatablum

Недавно Омарова заметили в клубе с ещё одной экс-звездой "Дома-2" — Лерой Фрост. И бизнесмен поспешил оправдаться, заявив, что к нему просто подходили управляющая рестораном и его знакомая, а окружающие якобы всё преувеличили. "Не то что девушки, мужики достают телефоны и начинают судорожно снимать кадры, где стою и общаюсь с девушками. В пабликах потом появляется информация "Курбан Омаров гулял с девушками", "Курбан Омаров целовался в центре с девушками". Где фотки, где я сижу или целуюсь с девушками?" — восклицал мужчина на камеру.

Видео © Telegram / "Только никому"

Ксения Бородина пока не сильно распространяется о сложившейся ситуации. Однако в комментариях делает грустные намёки. "Есть вещи, которые невозможно простить", — написала ведущая в ответ на просьбу поклонницы сохранить семью. Несколько лет назад Ксения откровенно рассказывала, что Курбан изменил ей за десять дней до рождения дочери — девочка появилась на свет в конце 2015 года.

Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова

Появилось видео, как Бузова хотела пафосно уйти после скандала на "Матч ТВ", но опозорилась снова

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Дайте мне время": Поклонники Бородиной увидели в её странной публикации намёк на развод с мужем

4 июня, 22:23

"Я скорую вызову!": У Берковой открылось кровотечение после экстренной операции

11 июня, 20:21

Покупатели пришли в ужас, увидев, каких толстых моделей выбрала H&M для съёмки в купальниках

сегодня в 11:08

Россия вернётся на Луну в 2021 году

сегодня в 12:21

"У них есть не только Дзюба": Тренер сборной Финляндии рассказал о подготовке к игре с Россией

сегодня в 12:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1