"Захотел привлечь внимание": Мария Погребняк назвала "дешёвой провокацией" поведение Губерниева в прямом эфире с Бузовой
Светская львица отметила, что певицу на программу позвали организаторы, она пришла как болельщица, "которая всей душой переживает" за сборную, а не как знаток футбола.
Фото © Instagram / mariapoga_
Светская львица Мария Погребняк резко осудила поведение комментатора Дмитрия Губерниева, который довёл до слёз артистку Ольгу Бузову во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ". Она отметила, что не понимает, зачем телеведущий использовал фразу из книги "Малыш и Карлсон", которую взрослые не вспомнят, а дети — не знают. Своим мнением Погребняк поделилась в беседе с Лайфом.
"Со стороны Губерниева это была дешёвая провокация. Он мужчина, и зачем ему нужно было закапывать Олю, зачем её нужно было как-то подкалывать. Оля пришла создать хорошую атмосферу, как она это всегда умеет делать. Она девочка искренняя и реально со многими ребятами из футбола общается. Мы дружим семьями. И зачем всё это нужно было превратить в какой-то цирк? <...> Может быть, Губерниев захотел так привлечь внимание к своей персоне?" — сказала светская львица.
Она подчеркнула, что Бузову пригласили на эфир представители телеканала, она пришла туда как болельщица, "которая всей душой переживает" за сборную своей страны, а не как знаток футбола. Погребняк не понимает, зачем певице стали задавать вопросы о тренерах команды России в разные годы, ведь она не эксперт в данной сфере. Светская львица также добавила, что поднимать темы алкоголя на канале, где обсуждают спорт и здоровый образ жизни, не очень хорошо. Кроме того, Погребняк отметила, что певица устала от хейта и того, что "на ней делают рейтинги".
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Напомним, инцидент случился во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Бузова была приглашена для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Губерниев спросил певицу о футболе и сразу же начал её перебивать. В ходе разговора на повышенных тонах ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам". Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи. По его словам, он не ожидал, что "невинный вопрос о взаимоотношениях Карлсона и Фрёкен Бок вызовет слёзы".
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