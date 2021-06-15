Светская львица Мария Погребняк резко осудила поведение комментатора Дмитрия Губерниева, который довёл до слёз артистку Ольгу Бузову во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ". Она отметила, что не понимает, зачем телеведущий использовал фразу из книги "Малыш и Карлсон", которую взрослые не вспомнят, а дети — не знают. Своим мнением Погребняк поделилась в беседе с Лайфом.

"Со стороны Губерниева это была дешёвая провокация. Он мужчина, и зачем ему нужно было закапывать Олю, зачем её нужно было как-то подкалывать. Оля пришла создать хорошую атмосферу, как она это всегда умеет делать. Она девочка искренняя и реально со многими ребятами из футбола общается. Мы дружим семьями. И зачем всё это нужно было превратить в какой-то цирк? <...> Может быть, Губерниев захотел так привлечь внимание к своей персоне?" — сказала светская львица.

Она подчеркнула, что Бузову пригласили на эфир представители телеканала, она пришла туда как болельщица, "которая всей душой переживает" за сборную своей страны, а не как знаток футбола. Погребняк не понимает, зачем певице стали задавать вопросы о тренерах команды России в разные годы, ведь она не эксперт в данной сфере. Светская львица также добавила, что поднимать темы алкоголя на канале, где обсуждают спорт и здоровый образ жизни, не очень хорошо. Кроме того, Погребняк отметила, что певица устала от хейта и того, что "на ней делают рейтинги".