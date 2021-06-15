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В Омске педофил-рецидивист три года насиловал детей сожительницы, пока те молили мать о помощи

Первое время наследники Анны ладили с "новым папой". Однако так продолжалось до поры до времени. Когда мать стала пропадать на работе в детском саду, безработный отчим начал приставать к детям, причём мужчина домогался как девочек, так и их старшего брата.

15 июня, 11:56
<p>Фото © ТАСС / dpa</p>

Фото © ТАСС / dpa

В Омске правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который почти три года насиловал трёх детей сожительницы. Всё это время две девочки и их старший брат боялись кому-либо рассказывать об этом, так как отчим-педофил угрожал, что убьёт их мать.

Как Лайфу рассказал источник, в 2018 году многодетная мать познакомилась с будущим сожителем на юбилее супруга. В тот день у именинника оторвался тромб и он скончался прямо во время праздника. После гибели главы семейства 40-летний Андрей стал помогать вдове, вскоре между ними завязались отношения. О том, что возлюбленный уже был ранее судим за изнасилования, женщина даже не догадывалась, поскольку о своём прошлом мужчина особо ничего и не рассказывал.

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Первое время дети Анны (имя изменено) ладили с сожителем и много времени проводили вместе. Однако так продолжалось до поры до времени. Когда мать стала пропадать на работе в детском саду, безработный отчим начал домогаться детей. Причём насильственные действия он совершал не только в отношении 15-летней Иры и 10-летней Маши, но и в отношении 18-летнего Артёма (имена детей изменены). Чтобы дети вдруг не проболтались о "секрете", Андрей пригрозил, что расправится с их матерью.

Как утверждает источник, первой жертвой педофила стала десятилетняя Маша — с конца 2018 года отчим насиловал ребёнка, пока никого не было дома. А однажды перед тем, как надругаться над девочкой, Андрей заставил её выпить спиртное. Сестру Маши — 15-летнюю Иру — мужчина также насиловал неоднократно. Как-то раз девочка закричала на весь дом, когда отчим начал приставать к ней, тогда в комнату прибежал старший брат. Девочка пожаловалась матери, но Анна не поверила дочке.

18-летний Артём также подвергся сексуальному насилию со стороны отчима. По словам нашего собеседника, зимой этого года сожитель Анны надругался над парнем.

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Дети продолжали жаловаться матери, но она закрывала на это глаза и не верила их словам. Только 9 июня Анна всё же решила расстаться с Андреем и пообещала детям, что они больше никогда не увидят отчима. Через несколько дней мужчина пришёл забрать свои вещи, но для детей, видимо, это стало последней каплей и они пошли в полицию.

Как сообщил источник, семья никогда не состояла на учёте в полиции и характеризовалась положительно. Никто не злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. В школе у девочек были хорошие оценки, жалоб на них не поступало.

По факту происшествия в отношении мужчины СК возбудил три уголовных дела по статье "Насильственные действия сексуального характера", в настоящий момент мужчина задержан.

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Ранее в Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах по отношению к юным синхронисткам. По данным источника, один из инцидентов произошёл во время спортивных сборов в Анапе в 2018 году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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