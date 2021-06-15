В Омске педофил-рецидивист три года насиловал детей сожительницы, пока те молили мать о помощи

В Омске правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который почти три года насиловал трёх детей сожительницы. Всё это время две девочки и их старший брат боялись кому-либо рассказывать об этом, так как отчим-педофил угрожал, что убьёт их мать.

Как Лайфу рассказал источник, в 2018 году многодетная мать познакомилась с будущим сожителем на юбилее супруга. В тот день у именинника оторвался тромб и он скончался прямо во время праздника. После гибели главы семейства 40-летний Андрей стал помогать вдове, вскоре между ними завязались отношения. О том, что возлюбленный уже был ранее судим за изнасилования, женщина даже не догадывалась, поскольку о своём прошлом мужчина особо ничего и не рассказывал.

Первое время дети Анны (имя изменено) ладили с сожителем и много времени проводили вместе. Однако так продолжалось до поры до времени. Когда мать стала пропадать на работе в детском саду, безработный отчим начал домогаться детей. Причём насильственные действия он совершал не только в отношении 15-летней Иры и 10-летней Маши, но и в отношении 18-летнего Артёма (имена детей изменены). Чтобы дети вдруг не проболтались о "секрете", Андрей пригрозил, что расправится с их матерью.

Как утверждает источник, первой жертвой педофила стала десятилетняя Маша — с конца 2018 года отчим насиловал ребёнка, пока никого не было дома. А однажды перед тем, как надругаться над девочкой, Андрей заставил её выпить спиртное. Сестру Маши — 15-летнюю Иру — мужчина также насиловал неоднократно. Как-то раз девочка закричала на весь дом, когда отчим начал приставать к ней, тогда в комнату прибежал старший брат. Девочка пожаловалась матери, но Анна не поверила дочке.

18-летний Артём также подвергся сексуальному насилию со стороны отчима. По словам нашего собеседника, зимой этого года сожитель Анны надругался над парнем.

Дети продолжали жаловаться матери, но она закрывала на это глаза и не верила их словам. Только 9 июня Анна всё же решила расстаться с Андреем и пообещала детям, что они больше никогда не увидят отчима. Через несколько дней мужчина пришёл забрать свои вещи, но для детей, видимо, это стало последней каплей и они пошли в полицию.

Как сообщил источник, семья никогда не состояла на учёте в полиции и характеризовалась положительно. Никто не злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. В школе у девочек были хорошие оценки, жалоб на них не поступало.

По факту происшествия в отношении мужчины СК возбудил три уголовных дела по статье "Насильственные действия сексуального характера", в настоящий момент мужчина задержан.