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Пандемия не повлияет на сроки сдачи ЕГЭ в отдельных регионах России

В Рособрнадзоре заметили, что в случае изменения графика выпускники окажутся без возможности поступить в вузы в этом году.

15 июня, 11:38
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Пандемия не повлияет на сроки сдачи ЕГЭ в отдельных регионах России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы на контакте со всеми субъектами, не только с Москвой. Мы чётко понимаем, что [если] сейчас не дать право сдавать одному субъекту и придумывать какой-то новый срок, то жители этого субъекта окажутся без возможности поступить в вузы в этом году. Я думаю, никто ничего двигать не будет, пока таких предпосылок у нас нет", — объяснил Музаев.

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В частности, в Москве, несмотря на введённые меры по противодействию коронавирусу, сдача ЕГЭ продолжится в штатном режиме. Будет лишь приостановлена работа городских учреждений дополнительного образования.

В 2021 году ЕГЭ будет сдавать более 724 000 человек с 31 мая по 2 июля. Профильные ведомства ранее уже объявляли, что график сдачи экзаменов в 2021 году меняться не будет.

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Ранее стало известно, что студенты ведущих вузов России будут сдавать летнюю сессию и проходить аттестацию дистанционно. Такое решение приняло руководство некоторых учебных заведений после объявления нерабочих дней в столице.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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