Пандемия не повлияет на сроки сдачи ЕГЭ в отдельных регионах России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы на контакте со всеми субъектами, не только с Москвой. Мы чётко понимаем, что [если] сейчас не дать право сдавать одному субъекту и придумывать какой-то новый срок, то жители этого субъекта окажутся без возможности поступить в вузы в этом году. Я думаю, никто ничего двигать не будет, пока таких предпосылок у нас нет", — объяснил Музаев.

В частности, в Москве, несмотря на введённые меры по противодействию коронавирусу, сдача ЕГЭ продолжится в штатном режиме. Будет лишь приостановлена работа городских учреждений дополнительного образования.

В 2021 году ЕГЭ будет сдавать более 724 000 человек с 31 мая по 2 июля. Профильные ведомства ранее уже объявляли, что график сдачи экзаменов в 2021 году меняться не будет.